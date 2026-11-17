17 ноября 2026, 13:42

Тур Ани Лорак может принести организаторам более 42 млн рублей

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Ани Лорак отправляется в гастрольный тур с новой концертной программой. Выступления запланированы с 22 ноября по 19 декабря. За это время певица собирается посетить девять городов, в том числе российские Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж и Иваново, а также белорусские Брест, Гродно, Минск и Гомель и узбекский Ташкент.