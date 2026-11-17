Девять городов за месяц: стало известно, сколько могут заработать на гастролях Лорак
Ани Лорак отправляется в гастрольный тур с новой концертной программой. Выступления запланированы с 22 ноября по 19 декабря. За это время певица собирается посетить девять городов, в том числе российские Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж и Иваново, а также белорусские Брест, Гродно, Минск и Гомель и узбекский Ташкент.
«Звездач» подсчитал, какую выручку могут принести концерты артистки. Согласно оценкам, только четыре выступления в российских городах способны обеспечить организаторам около 42 миллионов рублей сборов. В расчёт вошли концерты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Иванове.
При этом указанная сумма не охватывает весь гастрольный маршрут. В расписании также значатся пять выступлений за пределами России — в четырёх городах Беларуси и столице Узбекистана. Поэтому потенциальные сборы по итогам всего тура могут оказаться выше озвученной оценки.
Речь идёт именно о возможной выручке от продажи билетов, а не о чистой прибыли певицы. Итоговый финансовый результат будет зависеть от фактической посещаемости концертов и расходов на организацию гастролей.
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