17 ноября 2026, 12:51

Актриса Наталья Бочкарева впервые высказалась о разводе и тяжелом периоде

Наталья Бочкарева (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала перемены в личной жизни и призналась, что сейчас переживает один из самых непростых периодов. Знаменитость рассказала в соцсетях, что постепенно пытается восстановиться после произошедшего и заново обрести внутреннюю гармонию.





По словам Бочкаревой, важную роль в этот момент играют ее дети, которые оказывают ей поддержку. Актриса продолжает заниматься творчеством и любимой работой, стараясь не останавливаться и двигаться дальше, несмотря на личные переживания.





«Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя. Продолжаю дальше жить, меня поддерживают мои дети. Занимаюсь любимым делом, творчеством. Господь сам все расставит по своим местам. Когда ты переживаешь очень тяжелый момент в жизни, в тебе появляются силы все преодолеть, идти дальше и еще сильнее любить свою жизнь», — сказала она.