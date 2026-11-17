«Возвращаю себе себя»: Наталья Бочкарева рассказала о жизни после развода
Актриса Наталья Бочкарева впервые высказалась о разводе и тяжелом периоде
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала перемены в личной жизни и призналась, что сейчас переживает один из самых непростых периодов. Знаменитость рассказала в соцсетях, что постепенно пытается восстановиться после произошедшего и заново обрести внутреннюю гармонию.
По словам Бочкаревой, важную роль в этот момент играют ее дети, которые оказывают ей поддержку. Актриса продолжает заниматься творчеством и любимой работой, стараясь не останавливаться и двигаться дальше, несмотря на личные переживания.
«Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя. Продолжаю дальше жить, меня поддерживают мои дети. Занимаюсь любимым делом, творчеством. Господь сам все расставит по своим местам. Когда ты переживаешь очень тяжелый момент в жизни, в тебе появляются силы все преодолеть, идти дальше и еще сильнее любить свою жизнь», — сказала она.Ранее стало известно, что у бывшего супруга актрисы Романа Гаврилова появилась вторая семья. Эта информация стала одним из обстоятельств, привлекших внимание к расставанию пары. Сама Наталья сейчас предпочитает сосредоточиться на детях, работе и восстановлении после непростого этапа.