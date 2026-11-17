Развод Натальи Бочкаревой обернулся имущественным спором из-за музея и антиквариата
После развода актрисе Наталье Бочкаревой и её бывшему супругу предстоит разделить не только недвижимость в Москве, но и необычный объект — музей имени Михаила Лермонтова. Как сообщает «СтарХит», в числе спорного имущества также оказался пентхаус в столице, а музейная коллекция включает антикварные предметы и личные вещи, связанные с жизнью и эпохой поэта.
Музей Бочкарева приобрела несколько лет назад вместе с исторической кофейней Рошке, расположенной неподалёку от Пятигорска. Это место связано с именем Лермонтова и хранит немало историй о прошлом. Согласно местной легенде, в кофейне бывали Александр Пушкин, Лев Толстой и Виссарион Белинский, а сам Лермонтов поддерживал дружеские отношения с семьёй владельцев заведения. Считается, что именно оттуда поэт отправился на свою последнюю дуэль.
Теперь этот объект культурного и исторического интереса может стать частью судебного разбирательства между бывшими супругами. Помимо самого музея, разделу подлежит находящаяся там коллекция антиквариата и предметов, связанных с Лермонтовым и его временем.
Юрист Натальи Бочкаревой Маргарита Гаврилова подтвердила, что сторона актрисы готовит иск о разделе совместно нажитого имущества. По её словам, предложенный бывшим мужем вариант мирового соглашения Бочкареву не устроил.
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