17 ноября 2026, 13:17

Актриса Наталья Бочкарева будет делить с экс-мужем музей Лермонтова и пентхаус

Наталья Бочкарева (Фото: Instagram* / @natalia_bochkareva_official)

После развода актрисе Наталье Бочкаревой и её бывшему супругу предстоит разделить не только недвижимость в Москве, но и необычный объект — музей имени Михаила Лермонтова. Как сообщает «СтарХит», в числе спорного имущества также оказался пентхаус в столице, а музейная коллекция включает антикварные предметы и личные вещи, связанные с жизнью и эпохой поэта.