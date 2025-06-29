«Билеты идут очень тяжело»: Татьяна Тарасова рассказала о провале ледового шоу Загитовой
Тарасова: билеты раздавали бесплатно на дорогостоящее шоу Загитовой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что билеты на новое дорогостоящее шоу Алины Загитовой «Ассоль» раздавали бесплатно. По её словам, дела у спортсменки идут плохо.
Как пишет Sport24.ru., премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.
«Читала, что билеты идут очень тяжело, два шоу из пяти сняли. Честно, впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие их раздавали бесплатно. <…> На моей памяти это первый подобный случай», — рассказала Тарасова.По её словам, Загитовой помогали поставить шоу профессиональные хореографы. Также Тарасова заверила, что не видела творение фигуристки.