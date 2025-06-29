«Билеты идут очень тяжело»: Татьяна Тарасова рассказала о провале ледового шоу Загитовой

Тарасова: билеты раздавали бесплатно на дорогостоящее шоу Загитовой
Алина Загитова (Фото: Telegram, @azagitova_official)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что билеты на новое дорогостоящее шоу Алины Загитовой «Ассоль» раздавали бесплатно. По её словам, дела у спортсменки идут плохо.



Как пишет Sport24.ru., премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

«Читала, что билеты идут очень тяжело, два шоу из пяти сняли. Честно, впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие их раздавали бесплатно. <…> На моей памяти это первый подобный случай», — рассказала Тарасова.
По её словам, Загитовой помогали поставить шоу профессиональные хореографы. Также Тарасова заверила, что не видела творение фигуристки.
Анастасия Чубина

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