«Забыли про войну Израиля с Ираном»: Сердючка высмеяла скандал с исполнением песен на русском языке

29 июня 2025, 10:10

Верка Сердючка с иронией высказалась о скандале с исполнением русских песен

Верка Сердючка (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в центре скандала после исполнения в Киеве нескольких песен на русском языке. Артист язвительно ответил на претензии уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя.





Напомним, что омбудсмен поднял шумиху после выступления Сердючки, инициировав собственное расследование по этому делу. Креминь написал заявление в полицию с требованием привлечь артиста к ответственности. Данилко, тем временем, решил не отмалчиваться и прокомментировал произошедшее на концерте в Одессе.





«Для наших омбудсменов… Меня два дня так песочили, что забыли про войну Израиля с Ираном», – заявил Данилко аудитории, после чего исполнил отрывок песни на украинском.