«Вчера была в госпитале»: Мария Погребняк сильно заболела на отдыхе в Турции

29 июня 2025, 08:46

Блогер Мария Погребняк заболела во время отдыха с сыновьями в Турции

Мария Погребняк с сыновьями (Фото: Инстаграм*/mariapoga_)

Мария Погребняк увезла сыновей в Турцию. Однако долгожданный отпуск пошел не по плану: в первый же день блогер слегла с болезнью. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.







«По приезде в Турцию сильно заболела. Вчера была в госпитале. Мне прописали антибиотики», — пожаловалась Мария.

«Я себя чувствую намного лучше. Пью антибиотики. Завтра смогу любоваться видами, красотами Турции», — приободрилась Погребняк.

«Володя очень любознательный ребенок, ходит в детский клуб, на детское шоу, потом на взрослое шоу, плавает в море», гоняется за кошками, — рассказала многодетная мама.