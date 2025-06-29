«Вчера была в госпитале»: Мария Погребняк сильно заболела на отдыхе в Турции
Блогер Мария Погребняк заболела во время отдыха с сыновьями в Турции
Мария Погребняк увезла сыновей в Турцию. Однако долгожданный отпуск пошел не по плану: в первый же день блогер слегла с болезнью. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.
«По приезде в Турцию сильно заболела. Вчера была в госпитале. Мне прописали антибиотики», — пожаловалась Мария.Через некоторое время женщина выложила видео, в котором поделилась радостной новостью: болезнь отступает.
«Я себя чувствую намного лучше. Пью антибиотики. Завтра смогу любоваться видами, красотами Турции», — приободрилась Погребняк.Блогер также упомянула вспышку ротавируса среди детей на курорте. Из-за этого она запретила своим детям купаться в бассейне, но разрешила ходить на море.
Болезнь не мешала женщине делиться моментами семейного отдыха. Так, старшие сыновья активно проводят время за игрой в футбол и гольф, ныряют с пирса и посещают спа-салоны. Младший сын с интересом исследует новую обстановку.
«Володя очень любознательный ребенок, ходит в детский клуб, на детское шоу, потом на взрослое шоу, плавает в море», гоняется за кошками, — рассказала многодетная мама.Напомним, Мария воспитывает троих сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком, который распался в 2023 году. Вскоре после развода блогер стала появляться с новым спутником, а прошлым летом сообщила о беременности.
*Запрещен в РФ