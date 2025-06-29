«Ложился под нож»: Юрий Лоза объяснил ухудшение состояния Филиппа Киркорова

Юрий Лоза объяснил ухудшение состояния Филиппа Киркорова увлечением пластикой
Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза назвал причину ухудшения состояния своего коллеги по цеху Филиппа Киркорова, который получил ожог на концерте. В интервью Teleprogramma.pro он предположил, что поп-король подорвал здоровье из-за увлечения пластикой.



«Он что-то убирал, добавлял, ложился под нож. <…> Природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит», — заявил певец.
Исполнитель хита «Плот» подчеркнул, что не знает всех деталей произошедшего с коллегой. В заключение он сказал, что лучше поддерживать здоровый образ жизни, чем прибегать к пластической хирургии.

Напомним, 25 апреля во время выступления в Петербурге на Филиппе Киркорове загорелся костюм из-за попавших искр от пиротехники. Несмотря на боль, поп-король продолжил концерт. Спустя месяц артист полностью восстановился и вернулся к работе. Сейчас он готовится к гастрольному туру.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0