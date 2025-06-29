«Ложился под нож»: Юрий Лоза объяснил ухудшение состояния Филиппа Киркорова
Юрий Лоза объяснил ухудшение состояния Филиппа Киркорова увлечением пластикой
Юрий Лоза назвал причину ухудшения состояния своего коллеги по цеху Филиппа Киркорова, который получил ожог на концерте. В интервью Teleprogramma.pro он предположил, что поп-король подорвал здоровье из-за увлечения пластикой.
«Он что-то убирал, добавлял, ложился под нож. <…> Природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит», — заявил певец.Исполнитель хита «Плот» подчеркнул, что не знает всех деталей произошедшего с коллегой. В заключение он сказал, что лучше поддерживать здоровый образ жизни, чем прибегать к пластической хирургии.
Напомним, 25 апреля во время выступления в Петербурге на Филиппе Киркорове загорелся костюм из-за попавших искр от пиротехники. Несмотря на боль, поп-король продолжил концерт. Спустя месяц артист полностью восстановился и вернулся к работе. Сейчас он готовится к гастрольному туру.