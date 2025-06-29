«Ложился под нож»: Юрий Лоза объяснил ухудшение состояния Филиппа Киркорова

29 июня 2025, 09:06

Юрий Лоза объяснил ухудшение состояния Филиппа Киркорова увлечением пластикой

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза назвал причину ухудшения состояния своего коллеги по цеху Филиппа Киркорова, который получил ожог на концерте. В интервью Teleprogramma.pro он предположил, что поп-король подорвал здоровье из-за увлечения пластикой.







«Он что-то убирал, добавлял, ложился под нож. <…> Природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит», — заявил певец.