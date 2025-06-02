Диана Арбенина высказалась о падении на концерте в Петербурге: «Я далеко не безнадёжна»

02 июня 2025, 14:37

Арбенина заявила, что находится в хорошей форме после падения на концерте

Диана Арбенина (фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Диана Арбенина заявила, что находится в хорошей форме после падения на концерте в Петербурге. Слова певицы приводит издание VOICE.





Напомним, что в ноябре прошлого года артистка чудом уцелела на концерте в Петербурге. Диана решила провернуть трюк и перелезла через перила балкона. Но в какой-то момент она оступилась и чуть не сорвалась на танцпол. Арбенину вовремя подхватили зрители.



После произошедшего фронтмен группы «Ночные снайперы» сделала два вывода. Во-первых, она заявила, что у неё лучшая публика в мире, которая не подведёт и подхватит в последний момент. А, во-вторых, артистка указала на свою хорошую форму, поскольку смогла на одной руке удержаться и не сорваться вниз.





«Спасибо всем моим тренерам, по фитнесу, боксу, плаванию, теннису. Ребята, я, как видите, далеко не безнадёжна. И действительно в своём возрасте в неплохой физической форме. Это довольно тяжело поддерживать, но оно того стоит. Так что посмотрите на меня и делайте как я», – отметила Арбенина.