«Надо ее закрыть»: Гай Германика назвала Диану Арбенину «токсичной» и нецензурно о ней высказалась

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Режиссер Валерия Гай Германика нецензурно высказалась о певице Диане Арбениной, назвав ее «токсичной» в своем Telegram-канале. В конце мая солистку «Ночных снайперов» наградили за роль в сериале «Обоюдное согласие» Гай Германики.
Диана заявила со сцены, что у нее с Валерией произошел конфликт. Выяснилось, что Арбенина не хотела снимать одежду в кадре. Получив приз, она заявила Валерии, что не сожалеет о своем решении.
Валерия резко ответила «Снайперше». Режиссер не поняла, почему Диана игнорирует ее просьбы, снимаясь в проекте. Гай Германика подчеркнула, что полностью контролирует съемочный процесс, включая полет комара, а от поведения Арбениной ей грустно.
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Валерия резко ответила «Снайперше». Режиссер не поняла, почему Диана игнорирует ее просьбы, снимаясь в проекте. Гай Германика подчеркнула, что полностью контролирует съемочный процесс, включая полет комара, а от поведения Арбениной ей грустно.
«Я вам расскажу, в чем причина токсичности Арбениной. Мне от этой темы тяжело и грустно, надо ее закрыть раз и навсегда», — написала Гай Германика.Ранее Гай Германика рассказывала, куда пора Леониду Якубовичу.
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Никита Кротов