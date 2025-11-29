Билеты на концерт Долиной массово сдаются
Россияне начали массово отказываться от билетов на концерты певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, во Владивостоке, где выступление артистки запланировали на 29 ноября, количество свободных мест увеличилось с 25 до 224. В Хабаровске, на концерте 2 декабря, число нераспроданных билетов возросло с семи до 35.
Некоторые компании также отреагировали на ситуацию. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта анонс новогоднего выступления певицы, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры не получит свои деньги обратно.
Недавно суд оставил проданную под воздействием мошенников квартиру исполнительницы в ее собственности. Покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск отклонили. После этого инцидента в России участились сообщения об аналогичных случаях мошенничества.
