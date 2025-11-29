Билеты на концерт Долиной массово сдаются

29 ноября 2025, 11:54

Baza: за сутки на концерт Долиной во Владивостоке сдали более 200 билетов

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Россияне начали массово отказываться от билетов на концерты певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.