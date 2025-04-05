Билеты на концерт умершего рэпера Паши Техника продаются в Тюмени

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Концерт умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) отменен, однако билеты на его выступление еще продаются, пишет KP.RU. О кончине рэп-исполнителя стало известно накануне вечером.
«Друзья, в связи со смертью Павла концерт отменен. Возвраты придут всем автоматически в течение календарного месяца. Никуда писать заявку на возврат не нужно, мы вернем все билеты без исключения. Просим понять ситуацию», — заявили организаторы мероприятия.Выступление Паши Техника должно было пройти 10 мая, билет на танцпол стоит 1490 рублей, а на «парный танцпол» — 2890 рублей. Паша Техник находился в коме, врачи диагностировали артисту пневмонию, полиорганную недостаточность и прочие проблемы со здоровьем.
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Никита Кротов