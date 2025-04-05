«Папа уехал?»: бывшая жена Паши Техника не знает, как сказать сыну о смерти отца

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)
Ева Карицкая прибыла в Таиланд, как только узнала о критическом состоянии своего бывшего супруга. Она была рядом с Пашей до его последнего дня и внимательно следила за работой врачей.
4 апреля блогерша сообщила о его смерти, причиной которой стал септический шок на фоне бактериальной пневмонии.
Позже Ева вновь вышла на связь, в слезах признаваясь, что еще не рассказала шестилетнему сыну рэпера о трагедии. Она не знает, как сообщить ему о потере отца.
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Позже Ева вновь вышла на связь, в слезах признаваясь, что еще не рассказала шестилетнему сыну рэпера о трагедии. Она не знает, как сообщить ему о потере отца.
«У меня сейчас большой вопрос: что мне сказать Ване? Сказать, что папа уехал? А потом что? Сказать правду? Он так любил его. Я просто не знаю, как это сделать. Боже, как же это тяжело. Я не понимаю, что происходит», — поделилась она в своем Telegram-канале.Напомним, что Ева и Паша Техник познакомились в Интернете, когда ей было 18 лет, и в 2014 году они поженились. Однако осенью 2021 года Карицкая решила уйти от мужа, а в 2023 году их развод состоялся.
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Анастасия Хохлова