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«Папа уехал?»: бывшая жена Паши Техника не знает, как сказать сыну о смерти отца

Ева Карицкая не знает как сообщить сыну о смерти Паши Техника
Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)

Ева Карицкая прибыла в Таиланд, как только узнала о критическом состоянии своего бывшего супруга. Она была рядом с Пашей до его последнего дня и внимательно следила за работой врачей.
4 апреля блогерша сообщила о его смерти, причиной которой стал септический шок на фоне бактериальной пневмонии.

Позже Ева вновь вышла на связь, в слезах признаваясь, что еще не рассказала шестилетнему сыну рэпера о трагедии. Она не знает, как сообщить ему о потере отца.

«У меня сейчас большой вопрос: что мне сказать Ване? Сказать, что папа уехал? А потом что? Сказать правду? Он так любил его. Я просто не знаю, как это сделать. Боже, как же это тяжело. Я не понимаю, что происходит», — поделилась она в своем Telegram-канале.
Напомним, что Ева и Паша Техник познакомились в Интернете, когда ей было 18 лет, и в 2014 году они поженились. Однако осенью 2021 года Карицкая решила уйти от мужа, а в 2023 году их развод состоялся.

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«Бог отвел!»: бывший Лады Дэнс рассказал о ее звездной болезни
Продюсер Величковский рассказал, что Лада Дэнс подхватила звездную болезнь
05 апреля 2025, 13:24

Лада Дэнс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывший партнер певицы Лады Дэнс продюсер Леонид Величковский считает, что исполнительница подхватила звездную болезнь, и отношения знаменитостей не прошли проверку популярностью.
«Не поженились? На самом деле, слава Богу! Я сейчас, спустя годы, думаю, блин, это же меня Бог просто отвел! А если были бы дети! Я вообще не представляю, что было бы тогда», — сказал Величковский в беседе с Яной Чуриковой.
Пара разошлась на почве взаимных подозрений в изменах. Отношения длились четыре года, причем первые два, по словам продюсера, были счастливыми, а вот последние пару лет стали «полным раздраем», добавил Величковский. Он резюмировал, что Дэнс смогла его «затащить в постель», а спустя 30 лет назвала себя сокомпозитором и сопродюсером.

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Билеты на концерт умершего рэпера Паши Техника продаются в Тюмени
05 апреля 2025, 13:21

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Концерт умершего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) отменен, однако билеты на его выступление еще продаются, пишет KP.RU. О кончине рэп-исполнителя стало известно накануне вечером.
«Друзья, в связи со смертью Павла концерт отменен. Возвраты придут всем автоматически в течение календарного месяца. Никуда писать заявку на возврат не нужно, мы вернем все билеты без исключения. Просим понять ситуацию», — заявили организаторы мероприятия.
Выступление Паши Техника должно было пройти 10 мая, билет на танцпол стоит 1490 рублей, а на «парный танцпол» — 2890 рублей. Паша Техник находился в коме, врачи диагностировали артисту пневмонию, полиорганную недостаточность и прочие проблемы со здоровьем.

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«На всех уровнях отсоединились!»: бывшая Никиты Ефремова о расставании с ним
Бывшая Никиты Ефремова Мария Ивакова рассказала о расставании с ним
05 апреля 2025, 13:06

Мария Ивакова (Фото: Instagram*/maria_ivakova)

Телеведущая Мария Ивакова призналась в соцсетях, что рассталась с актером Никитой Ефремовым, испытав «радость» и «облегчение». Пара разошлась в 2021 году, но юзеры надеются, что знаменитости воссоединятся.
«У всех отношений есть срок годности. На всех уровнях отсоединились! С облегчением и радостью», — заметила Ивакова.
Девушка добавила, что настал момент, когда они стали слишком разными. Одного из пользователей Ивакова в шутку назвала «детективом», когда тот спросил, почему экс-возлюбленные не подписаны друг на друга. Роман Иваковой и Ефремова начался в 2019 году, отношения молодые люди подтвердили на свадьбе телеведущей Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым.

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#мир
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Блогер Гусейн Гасанов опубликовал фото с Павлом Дуровым из спортзала в Дубае
05 апреля 2025, 12:32

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Блогер Гусейн Гасанов опубликовал в соцсетях совместный снимок с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
Знаменитости находятся в одном из спортзалов Дубая. О том, что Павел Дуров направился из Франции в Эмираты стало известно в середине марта. Как писало издание Agence France-Presse, суд разрешил бизнесмену покинуть Францию.

Фото:Instagram*/gusein.gasanov

Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже в августе прошлого года. Тогда он вернулся из Баку. Коммерсанта обвинили в отмывании денег и в размещении запрещенного контента в Telegram. По информации некоторых СМИ, Дурова задержали за отказ сотрудничать с силовиками. В результате политика Telegram была изменена. При обоснованных запросах данные пользователей могут выдаваться властям.

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Наталья Бардо: трудное детство, мужчины постарше и неожиданная беременность. Как сейчас живет актриса?
05 апреля 2025, 12:29

Наталья Бардо (Фото: Instagram*@bardonata)

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Наталья Бардо проделала сложный путь для достижения успеха. Историю ее жизни можно с уверенностью назвать похожей на сказку «Золушка». О личной и творческой жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Наталья Бардо (Фото: Instagram*@bardonata)

Наталья Бардо (до 2010 года — Кривозуб) появилась на свет 5 апреля 1988 года в городе Москва. Отцом девочки был известный легкоатлет Сергей Кривозуб, а мама занималась предпринимательской деятельностью. После рождения Наташи отношения родителей испортились, отец все чаще неудачи в спорте заливал алкоголем, начались разногласия, и все закончилось разводом.

Бардо воспитывала мама. Бизнес, в котором она работала, быстро прогорел, и женщина, чтобы прокормить дочь, начала работать уборщицей. Несмотря на трудности, Наталья росла весьма разносторонним ребенком, посещала секции гимнастики и баскетбола, а также занималась в музыкальной школе, осваивая вокал и фортепиано.

Актерская работа начала увлекать Бардо со школьных лет. Девочка часто участвовала в постановках драмкружка, а в 14 лет попала на съёмочную площадку фильма. Тогда юная актриса исполнила роль Лизы в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» и окончательно поняла, что хочет связать свою жизнь с актерским ремеслом.

Актриса с экономическим образованием


Наталья Бардо (Фото: Instagram*@bardonata)

Родители не поддержали в начинаниях Наталью, считая профессию актрисы несерьезной. Девушка не стала спорить и поступила в Московский банковский экономический колледж при Московском банковском институте по специальности «Банковское дело». Получив диплом для родителей, девушка отправилась учиться на актрису в Щукинское училище. Вступительные испытания прошли весьма волнительно.

«Мне задавали вопросы вроде: в каком музее висят картины Рембрандта? Когда открылся Большой театр? Какие картины написал Пикассо? А у меня были большие пробелы в образовании. В свободное от школы время я помогала маме мыть полы, а не ходила по музеям. Я заплакала и встала перед преподавателями на колени, говорю: «Пожалуйста, возьмите меня, потому что это мой последний шанс, у меня нет времени, мне 22 года. Дайте мне доказать, что я смогу». Они меня выставили из кабинета. А через час вывесили список принятых, и я увидела там свою фамилию. Боже, как я визжала, как была счастлива! Никогда больше такого счастья не испытывала», — цитирует слова актрисы издание starhit.ru.


Дом 2


Ещё в студенческие годы, когда Бардо получала экономическое образование, она уже стремилась к популярности. В 2007 году она решила попробовать свои силы на кастинге реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ и успешно прошла отбор. На проекте Наталья провела 177 дней, но ей не удалось создать пару ни с Антоном Бородиным, ни с Русланом Проскуровым. По слухам, у Бардо появился бойфренд за периметром, поэтому она покинула шоу.

Позже девушка объяснила своё участие в скандальном реалити-шоу тем, что ей были необходимы средства для оплаты лечения отца.

«Тогда болел папа, нужна была операция. Инсульт! Он упал в обморок и вдобавок сломал шею. Понадобились дорогие препараты. Пошла В «ДОМ-2» заработать. Как папе стало легче, сразу оттуда убежала», — оправдывалась Наталья.

Личная жизнь

Наталья Бардо, Марюс Вайсберг с сыном Эриком (Фото: Instagram*@bardonata)

В 18 лет Наталья Бардо начала встречаться с женатым бизнесменом Сергеем Русаковым, который был старше её на 20 лет. В 2009 они поженились на Мальдивах, но брак продлился всего три года. Девушка активно снималась в кино и много времени уделяла построению карьеры, а муж хотел заботливую жену, посвящающую себя семье. Наталья сделала выбор и продолжила реализовываться в сфере кинематографа.

В 2015 году Наталья начала встречаться с режиссёром Марюсом Вайсбергом и переехала в Голливуд. Новый мужчина был только на 17 лет старше возлюбленной и значительно помог актрисе с продвижением ее карьеры. В 2016 году у пары родился сын Эрик, что стало большой неожиданностью для актрисы.

«Женщины так мучаются, так мечтают о детях. А я не мечтала и смирилась с тем, что детей у меня не будет. Я была даже рада этому, потому что на первом месте были карьера и я. Все самые страшные мысли у меня были весь первый год после родов. Если бы не психолог, я бы не справилась», — делилась актриса в соцсетях.

Актриса сейчас


Наталья Бардо (Фото: Instagram*@bardonata)

Наталья Бардо продолжает строить кинокарьеру. В 2024 году с участием актрисы вышли ленты: «Конец Славы», «Исправление и наказание-2», «Где наши деньги?», «Выжившие. Патруль». В этом году планируются к выходу «Девушки с Макаровым-5», «Пожить как люди». В настоящее время в фильмографии Бардо насчитывается более 60 работ в кино.

Бардо фактически живет на 2 страны: работая в России, девушка с сыном проводит много времени в Москве, а при сводном времени уезжает в США.

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