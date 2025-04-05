«Даже он не бессмертный»: Слава КПСС о смерти Паши Техника

Вячеслав Машнов (Фото: Instagram*/kpss_begemot_official)
Накануне вечером не стало российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), ему было 40 лет. О смерти артиста высказался его коллега по цеху Вячеслав Машнов (Слава КПСС).
«Вот и умер Паша Техник. Оказалось, даже он не бессмертный. У Павла было несколько шансов, но постоянное употребление зачастую создает такую пустоту, из которой возвращаться уже некуда», — сказал он.У Паши Техника была полиорганная недостаточность, поражение почек и легких, медики диагностировали пневмонию. Незадолго до его смерти экс-супруга почившего рэп-исполнителя Ева Карицкая говорила о том, что ему должны были сделать энцефалограмму, чтобы проверить функционирование головного мозга.
Читайте также:
«Я предложил ему лечь в рехаб на год»: Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником
«Я найду Кристину, она оплатит похороны!»: бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу
«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно
*Запрещен в РФ
Никита Кротов