Билеты на концерт Ваенги: от 3,5 до 15 тыс. рублей, организаторы раскрыли прогноз дохода
Летом Елена Ваенга даст масштабный сольный концерт, который обещает стать одним из главных музыкальных событий сезона.
По информации «Звездача», организаторы рассчитывают, что доход от мероприятия превысит 3,2 миллиона рублей.
Стоимость билетов на концерт будет зависеть от расположения мест: самые доступные обойдутся в 3 500 рублей, а VIP‑места — до 15 000 рублей.
Организаторы отметили, что такие цены соответствуют уровню и стилю артистки и отражают качество шоу, которое готовится для поклонников.
Отмечается также, что концерт привлекает внимание широкой аудитории, и организаторы уверены, что мероприятие станет ярким событием лета, объединив поклонников разных возрастов и подарив им насыщенную музыкальную программу.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России