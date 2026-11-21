Билеты от 30 тысяч рублей: выступление Navai в ресторане вызвало ажиотаж
Выступление рэпера Navai в одном из столичных ресторанов может обернуться для заведения внушительной прибылью. Артист выйдет на сцену в ближайшие выходные и исполнит свои композиции под живой звук. По предварительным подсчётам, мероприятие способно принести ресторану более 3,6 миллиона рублей всего за один вечер. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Интерес к концерту оказался настолько высоким, что билеты в основном зале, откуда открывается прямой вид на сцену, уже полностью распроданы. Тем не менее у поклонников рэпера ещё остаётся возможность попасть на мероприятие: свободные места доступны в соседних комнатах заведения.
Стоимость билетов начинается от 30 тысяч рублей. Несмотря на высокий ценник, желающих попасть на выступление достаточно, чтобы основной зал оказался заполнен ещё до начала концерта.
Если расчёты оправдаются, вечер с Navai станет для ресторана весьма прибыльным мероприятием. Более 3,6 миллиона рублей за одно выступление — внушительный результат для концерта, который пройдёт в формате ресторанного вечера.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России