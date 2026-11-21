21 ноября 2026, 14:39

Концерт Navai в ресторане в Москве может принести более 3,6 млн рублей

Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Выступление рэпера Navai в одном из столичных ресторанов может обернуться для заведения внушительной прибылью. Артист выйдет на сцену в ближайшие выходные и исполнит свои композиции под живой звук. По предварительным подсчётам, мероприятие способно принести ресторану более 3,6 миллиона рублей всего за один вечер. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».