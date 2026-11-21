Избавление от страхов: участие в тренинге Виктории Бони обойдётся почти в 30 тыс. рублей
Виктория Боня объявила о запуске нового онлайн-тренинга для тех, кто хочет изменить свою жизнь, избавиться от страхов и ограничивающих убеждений, а также выйти на новый уровень дохода. Организацией обучения блогерша займётся через собственное ИП. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Для участников предусмотрено два варианта оплаты. Базовый тариф под названием «Зритель» стоит 19 900 рублей. Тем, кто выберет VIP-пакет за 29 900 рублей, дополнительно предоставят возможность принять участие в онлайн-встрече с Викторией. Она состоится через две недели после завершения тренинга.
Оба тарифа можно приобрести в рассрочку. Так, желающим пройти обучение Бони предлагают выбрать между стандартным участием и расширенным форматом с дополнительным общением с блогершей.
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