21 ноября 2026, 13:50

Виктория Боня продаёт онлайн-обучение за 29 900 рублей

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня объявила о запуске нового онлайн-тренинга для тех, кто хочет изменить свою жизнь, избавиться от страхов и ограничивающих убеждений, а также выйти на новый уровень дохода. Организацией обучения блогерша займётся через собственное ИП. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».