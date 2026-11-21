21 ноября 2026, 14:13

Певица Анна Семенович дала советы, как почувствовать себя красивой

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович поделилась с подписчицами простыми советами, которые, по её мнению, помогут каждой женщине почувствовать себя красивой и увереннее. В личном блоге артистка опубликовала небольшой мотивационный спич и напомнила, как важно уделять внимание себе и собственным желаниям.





Певица посоветовала начинать утро с комплиментов самой себе. По её словам, стоит чаще смотреться в зеркало и не забывать говорить о своей привлекательности и достоинствах.





«Вы должны каждое утро просыпаться, подходить к зеркалу, говорить себе, какая вы красивая, какая вы прекрасная. Делайте что-то для себя, что нравится вам: сходите к косметологу, купите себе новые туфли, балуйте себя. И знайте, что вы самое ценное, что у вас есть», — поделилась Семенович.