«Билетов нет давно»: Данила Козловский вернулся на сцену петербургского театра

24 декабря 2025, 21:47

После трёхлетнего перерыва Данила Козловский сыграл в «Вишнёвом саде»

Данила Козловский (Фото: Instagram* / @danilakozlovsky)

Спустя три года Данила Козловский вновь вышел на театральную сцену, где раньше выступал на протяжении многих лет. Об этом сообщает kp.ru.





Артист принял участие в спектакле «Вишнёвый сад» по Чехову в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, который не показывали три года.



Билеты были раскуплены всего за два дня, а зал полностью заполнился.





«Билетов нет уже давно. Был полный зал», — отметила одна из зрительниц.