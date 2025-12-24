«Билетов нет давно»: Данила Козловский вернулся на сцену петербургского театра
После трёхлетнего перерыва Данила Козловский сыграл в «Вишнёвом саде»
Спустя три года Данила Козловский вновь вышел на театральную сцену, где раньше выступал на протяжении многих лет. Об этом сообщает kp.ru.
Артист принял участие в спектакле «Вишнёвый сад» по Чехову в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, который не показывали три года.
Билеты были раскуплены всего за два дня, а зал полностью заполнился.
«Билетов нет уже давно. Был полный зал», — отметила одна из зрительниц.Овации длились десять минут, а и зрители, и труппа не скрывали слёз радости.
Напомним, ранее Данила Козловский несколько лет служил в Малом драматическом театре, играя ведущие роли. Однако с 2022 года, на фоне конфликта с общественником Виталием Бородиным, актёр был исключён из всех постановок.