«Были грешки»: Прохор Шаляпин намекнул, что рвался в шоу-бизнес через постель

01 июля 2026, 16:50

Певец Прохор Шаляпин заявил, что интим ради карьеры не принес результата

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью Ксении Собчак об интиме ради карьеры. Знаменитости пообщались в новой серии проекта «Что о тебе думают?», доступной на VK Видео.





Шаляпин подтвердил, что у него был подобный опыт, но он не оправдал ожиданий. Таким образом, он подчеркнул, что интимные отношения не всегда являются ключом к успеху.



По словам певца, в мире шоу-бизнеса таких случаев немало.





«Все живые, всем хочется любви. Были грешки у меня. Столько пошлых историй в голове сразу, что пришлось пережить мне и не только мне — я много чего знаю, Ксюш», — добавил Шаляпин.