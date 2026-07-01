Стало известно, зачем Гуф на самом деле вступил в партию «Новые люди»
Продюсер Рудченко: вступление Гуфа в партию «Новые люди» является пиар-ходом
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко оценил вступление рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) в партию «Новые люди».
В беседе с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что этот шаг не связан с гражданской позицией артиста, а представляет собой продуманный пиар-ход.
«Гуф уже неоднократно подтверждал статус скандального российского рэпера. Мне кажется, что его вступление в партию также является поводом для привлечения внимания к своей персоне. Я его сравниваю с музыкантом Канье Уэстом. Возможно, Гуф пытается таким образом привлечь внимание к себе и быть своего рода Уэстом на нашей эстраде», — высказался продюсер.Рудченко подчеркнул, что расценивает произошедшее скорее как рекламную стратегию, поскольку не воспринимает Долматова как серьёзного политического деятеля.