«Были и более влиятельные фигуры»: критик Соседов о роли Пугачёвой в шоу-бизнесе

Сергей Соседов заявил, что влияние Аллы Пугачёвой переоценено
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление Иосифа Пригожина, который назвал Аллу Пугачёву диктатором российского шоу-бизнеса.



В беседе с изданием «Страсти» специалист выразил мнение, что значение певицы в развитии отечественной эстрады часто преувеличивают.

По словам Соседова, Пугачёва нередко использовала молодых артистов в собственных целях, вместо того чтобы продвигать их. Он отметил, что в профессиональной среде подобную стратегию называют «удушить в объятьях» — когда звезда будто бы поддерживает новичков, но фактически подчиняет их себе.

Критик также подчеркнул, что в истории советской и российской сцены были личности с куда большим влиянием, чем у Примадонны.

«Были и более серьёзные и влиятельные фигуры на эстраде, например Иосиф Кобзон. Вот уж кто, действительно, помогал людям, и не только артистам», — заявил Соседов.

Софья Метелева

