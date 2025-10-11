«Были и более влиятельные фигуры»: критик Соседов о роли Пугачёвой в шоу-бизнесе

11 октября 2025, 22:29

Сергей Соседов заявил, что влияние Аллы Пугачёвой переоценено

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление Иосифа Пригожина, который назвал Аллу Пугачёву диктатором российского шоу-бизнеса.





В беседе с изданием «Страсти» специалист выразил мнение, что значение певицы в развитии отечественной эстрады часто преувеличивают.



По словам Соседова, Пугачёва нередко использовала молодых артистов в собственных целях, вместо того чтобы продвигать их. Он отметил, что в профессиональной среде подобную стратегию называют «удушить в объятьях» — когда звезда будто бы поддерживает новичков, но фактически подчиняет их себе.



Критик также подчеркнул, что в истории советской и российской сцены были личности с куда большим влиянием, чем у Примадонны.





«Были и более серьёзные и влиятельные фигуры на эстраде, например Иосиф Кобзон. Вот уж кто, действительно, помогал людям, и не только артистам», — заявил Соседов.