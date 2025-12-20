«Были панические атаки»: Дава рассказал о страхе остаться одиноким

20 декабря 2025, 16:36

Давид Манукян откровенно рассказал о боязни не завести семью

Давид Манукян (Фото: Instagram* / @dava_m)

Давид Манукян, более известный как Дава, в интервью Эльдару Джарахову откровенно поделился переживаниями, которые у него были по поводу одиночества.





Музыкант, блогер и продюсер признался, что раньше его посещали панические атаки из-за страха, что он останется без семьи.





«Прошло больше 10 лет с момента, как я запостил фото Дэвида Бэкхема с его дочерью и подписью, что это моя мечта. Сейчас я понимаю, что то самое, что я загадал давно, случилось. Мне было страшно, вплоть до панических атак, что я останусь один. Возможно, это звучит кринжово, но у меня были панические атаки по поводу того, что я не смогу найти человека, с которым построю семью, я очень загонялся по этому поводу», — рассказал Давид в «Подкасте №1».