«Ни рыба ни мясо»: Певица Алсу раскрыла причину своих перемен

20 декабря 2025, 15:13

Певица Алсу рассказала о пробуждении женской энергии после резкого замечания

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) рассказала в личном блоге о своих внутренних переменах. Поводом стал комментарий знакомого. Он сказал, что раньше певица была «ни рыба ни мясо», а теперь стала «настоящей женщиной».





Эти слова сначала удивили Алсу, но затем она задумалась. Артистка отметила, что теперь часто слышит об особой женской энергии, которую от неё чувствуют.



Певица уверена, что эта перемена связана с любовью к себе, принятием своей индивидуальности и отказом от постоянных сравнений. Важную роль сыграли работа над собой и духовный рост.

«Энергия становится спокойнее, глубже, теплее. Наверное, именно это люди и почувствовали во мне: больше света и гармонии внутри. Женская энергия всегда рядом — она просыпается, когда женщина наконец выбирает себя», — рассказала певица.