«Я классический подкаблучник»: Александр Буйнов рассказал о семейной жизни с супругой
Александр Буйнов рассказал, почему всегда слушает жену
Александр Буйнов откровенно рассказал о семейной жизни с супругой Аленой, с которой они вместе уже четыре десятилетия. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист уверяет, что гармония в их браке держится на том, что он полностью следует мнению жены — и считает такой подход идеальным.
По словам певца, он не просто прислушивается к супруге, а сознательно выбирает роль подкаблучника.
«Что значит слушается? Это две разные вещи… Тот, кто слушается — человек бесхарактерный. Я классический подкаблучник. Я хорошо устроился по жизни, ребята, вы не представляете, это так удобно!» — заявил Буйнов на «Песне года 2025».Исполнитель добавил, что критики не боится — дома он слышит её каждый день, и это уже стало привычной частью жизни.