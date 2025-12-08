«Я классический подкаблучник»: Александр Буйнов рассказал о семейной жизни с супругой

08 декабря 2025, 15:07

Александр Буйнов рассказал, почему всегда слушает жену

Александр Буйнов (Фото: Instagram* / @buinovofficial)

Александр Буйнов откровенно рассказал о семейной жизни с супругой Аленой, с которой они вместе уже четыре десятилетия. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист уверяет, что гармония в их браке держится на том, что он полностью следует мнению жены — и считает такой подход идеальным.



По словам певца, он не просто прислушивается к супруге, а сознательно выбирает роль подкаблучника.





«Что значит слушается? Это две разные вещи… Тот, кто слушается — человек бесхарактерный. Я классический подкаблучник. Я хорошо устроился по жизни, ребята, вы не представляете, это так удобно!» — заявил Буйнов на «Песне года 2025».