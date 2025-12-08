«Это всё про тайм-менеджмент»: Нюша рассказала о балансе между семьёй и карьерой

08 декабря 2025, 15:42

Нюша раскрыла секрет совмещения личной жизни, работы и времени с детьми

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Нюша поделилась размышлениями о сложном выборе между карьерой и семьёй на концерте «Новая Песня года». Об этом сообщает Super.





Певица рассказала, как важно правильно организовывать своё время, особенно когда в жизни появляются дети.





«Это образ жизни. Когда человек выбирает жить в определённом графике, то всё нужно взвесить. Не всегда получается идеально, но это то же самое, как жизнь, когда у тебя появляются детки, всё больше и больше детей, кто-то рожает 5-6 детей, при этом ещё и делает бизнес, путешествует, счастливо живёт в браке. Мне кажется, это всё про тайм-менеджмент», — отметила Нюша.