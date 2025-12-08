«Это всё про тайм-менеджмент»: Нюша рассказала о балансе между семьёй и карьерой
Нюша раскрыла секрет совмещения личной жизни, работы и времени с детьми
Нюша поделилась размышлениями о сложном выборе между карьерой и семьёй на концерте «Новая Песня года». Об этом сообщает Super.
Певица рассказала, как важно правильно организовывать своё время, особенно когда в жизни появляются дети.
«Это образ жизни. Когда человек выбирает жить в определённом графике, то всё нужно взвесить. Не всегда получается идеально, но это то же самое, как жизнь, когда у тебя появляются детки, всё больше и больше детей, кто-то рожает 5-6 детей, при этом ещё и делает бизнес, путешествует, счастливо живёт в браке. Мне кажется, это всё про тайм-менеджмент», — отметила Нюша.По её мнению, умение грамотно распределять время помогает не жертвовать ни карьерой, ни личной жизнью.