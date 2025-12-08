«Это не кринж, а гениальный маркетинг»: певица MARGO высказалась о своих трендах

08 декабря 2025, 15:29

MARGO объяснила разницу между троллингом и кринжом в шоу-бизнесе

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица MARGO в новом интервью шоу «Все реалити» рассказала, почему её творчество всегда балансирует на грани и как она понимает разницу между троллингом и кринжом.





По её словам, троллинг несет в себе силу, тогда как кринж вызывает лишь стыд — а стыд ей чужд.





«Кринж — это стыд. И я априори не могу испытывать стыд, во мне нет этого чувства. Я считаю, что троллинг и кринж — абсолютно разные две вещи. Потому что троллинг... в этом есть сила, а в кринже... Когда я вижу сейчас, не буду называть имена, но уже начала обращать внимание, что я ввела тренд. Мои коллеги смекнули: "Ага, Маргошка из желтка вылазит". Они же думали, что это кринж. Но это не кринж, это как раз-таки гениальный маркетинг. И они думают: давайте чего-нибудь такое замутим. И вот то, что они делают... Боже, я сейчас смотрю, думаю: "Господи, мои хорошие. Вот лучше делайте так, как вы делали, потому что вот это — кринж. Во всём должна быть мера"», — отметила Овсянникова.