«Были разочарования, но сегодня я счастлива»: Нелли Ермолаева откровенно об отношениях с мужем после примирения

Нелли Ермолаева (Фото: Instagram* @ ermolaevanelly)
Нелли Ермолаева заявила, что обрела счастье и гармонию с Алексеем Смагажевским. Телеведущая считает, что изменилась благодаря испытаниям в личной жизни.
В конце прошлого года звезда рассталась с супругом, оба страдали, но гордость не позволяла сделать шаг к примирению. В итоге Алексею удалось преодолеть себя и вернуть доверие Нелли. Сейчас пара снова вместе.
В день своего 39-летия экс-участница «Дома-2» откровенно рассказала о внутренних изменениях. Именинница с супругом, сыном от первого брака и другими членами семьи отправилась на загородную ферму с лошадьми. Ермолаева отметила, что праздник прошёл именно так, как она мечтала.
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В день своего 39-летия экс-участница «Дома-2» откровенно рассказала о внутренних изменениях. Именинница с супругом, сыном от первого брака и другими членами семьи отправилась на загородную ферму с лошадьми. Ермолаева отметила, что праздник прошёл именно так, как она мечтала.
«В этом году у меня произошло очень много событий. Были взлёты и падения, потери и разочарования, переосмысления, работа над собой, выбор, открытие моих новых сторон, преодоление страхов, новые победы, вершины... И всё это я перечисляю – всё это про меня. На сегодняшний день я понимаю, что у меня есть всё для счастья», – отметила Нелли в личном блоге.Девушка добавила, что у неё произошла переоценка ценностей. Теперь она не считает нужным что-то кому-то доказывать. Также она научилась прислушиваться к себе.
«То, чего я боялась, или как воспринимала себя и этот мир еще два года назад – на сегодняшний день я могу сказать: я другая. Спасибо за проверки и события (пусть они были неприятные, но значимые), и я многое поняла с их появлением. Можно вообще очень многое купить за деньги, но только не время. Именно время лечит и расставляет всё по своим местам», – подчеркнула Ермолаева.Теперь Нелли чувствует себя по-настоящему спокойно и гармонично. Она также выразила благодарность супругу, детям и всем близким за то, что делают её счастливой.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова