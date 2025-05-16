«Были разочарования, но сегодня я счастлива»: Нелли Ермолаева откровенно об отношениях с мужем после примирения

Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительными кадрами с отдыха, продемонстрировав фигуру в откровенном бежевом бикини. 42-летняя певица, исполнившая хит «Не оставляй меня, любимый», выбрала для курортных фото купальник с глубоким декольте и стрингами, который подчеркнул ее женственные формы и бронзовый загар.