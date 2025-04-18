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«Как-то неумело он все это сделал»: Нелли Ермолаева высказалсь об измене Чобаняна Пинчук

Нелли Ермолаева усомнилась, что Арай Чобанян мог физически изменить Пинчук
Нелли Ермолаева (фото: «Радио 1»)

Нелли Ермолаева (фото: «Радио 1»)

Телеведущая Нелли Ермолаева в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1» высказалась об отношениях Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.
Ермолаева рассказала, что познакомилась с Пинчук во время участия в одном из телевизионных проектов. По словам Нелли, она тепло относится к Ирине.

«Она мне очень нравится, она очень породистая девочка. Мало таких в шоу-бизнесе», — отметила телеведущая.
Ермолаева призналась, что всегда симпатизировала паре Пинчук и Чобаняна, а также ей нравился их контент. Нелли подчеркнула, что поддержала Ирину в непростой ситуации, однако добавила, что ответственность за произошедшее лежит на обеих сторонах.

«Все равно всегда виноваты оба. Может быть она ему чего-то не давала, чего-то ему не хватало. Я не знаю почему мужики смотрят налево», — отметила Ермолаева.
Телеведущая также выразила мнение, что Арай Чобанян склонен к нарциссизму и получает удовольствие от женского внимания. При этом Ермолаева подчеркнула, что публичным личностям стоит быть особенно осторожными, если они решаются на измену.

«Здесь нужно брать колоссальную ответственность: за медиа пространство, за вашу популярность и вообще за свою семью. Ну как бы у вас двое детей, вам не просто 18 лет. Как он вообще такое допустил — вот в этом вопрос. Как-то неумело он все это сделал», — сказала она.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Instagram* / pinchuk_official)

Несмотря на скандал, Ермолаева выразила надежду на восстановление отношений в паре. По её мнению, физической измены могло и не быть, а ситуацию могли преувеличить.

«Может быть все настолько накрутили, как снежный ком, сделали из мухи слона. Я не знаю, но я до сих пор не верю, что была какая-то физическая измена. Да, были какие-то переписки, да, была моральная измена. Но с этим можно работать, люди меняются. Нужно давать второй шанс», — считает Нелли.
Напоминаем, что Ирина Пинчук и Арай Чобанян поженились в июне 2021 года. В 2025 пара объявила о расставании: в сеть слили интимные переписки Арая с другими девушками.

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Продажи джинсовых курток и подготовка к выходу нового альбома: Как сейчас живет участница группы Reflex Ирина Нельсон
18 апреля 2025, 14:17

Ирина Нельсон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Нельсон, российская певица, известная как солистка группы «Рефлекс», родилась весной 1972 года в Барабинске, Новосибирская область. Ее девичья фамилия — Терешина.
Воспитывалась в обычной советской семье, где отец работал машинистом электровоза. Семья жила небогато, и все обновления в одежде часто доставались старшей сестре Иры, Вере.

С раннего возраста Ирина проявляла интерес к музыке. Уже в три года она развлекала свою бабушку песнями, сидя у нее на коленях.

В подростковом возрасте Ирина сталкивалась с трудностями: учительница заметила ее сутулость и неуклюжесть. Несмотря на это, мечта о сцене не оставляла ее. Подробнее о текущей жизни Ирины Нельсон читайте в материале «Радио 1».

Переезд в большой город

Несмотря на сопротивление матери, Ирина решилась на переезд в Москву для осуществления своей мечты. Поначалу ей было трудно найти жилье, но вскоре она нашла приют у доброй старушки. Это стало началом нового этапа ее жизни.

Музыкальная карьера

В училище Ирина открыла для себя джаз и стала солисткой джазового оркестра. Однако вскоре она решила создать собственную группу, в репертуар которой вошло множество ее песен. Чтобы раскрутить проект, Ирина и ее продюсер Вячеслав работали на износ, даже торгуя джинсовыми куртками.

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Успех и проблемы

Сотрудничая со студией «Союз», Ирина приносила значительные доходы, но сама получала лишь мизерные гонорары. После осознания обмана они расторгли контракт и подписали новый с компанией «АРС». Однако проект «Диана» был заморожен, права на песни остались у студии.

Легенда о близняшке

Не сумев вернуть права, Ирина и ее продюсер придумали хитрую легенду, что у Дианы есть сестра-близняшка, которая забрала у нее продюсера. Для этого они создали коллаж с изображениями Ирины в разных образах. Поклонники поверили в эту историю, вскоре на музыкальной сцене появилась новая звезда — Ирина Нельсон, солистка группы Reflex. Этот проект был ориентирован не только на танцполы, но и на слушателей «с открытым сознанием».

Возвращение к музыке

В 2007 году Нельсон объявила об уходе из группы «Рефлекс», после чего исчезла из публичного поля зрения. Заговорили даже о ее болезни. Желание начать сольную карьеру возникло у Ирины во время перерыва в группе. После восстановления она начала записывать новые песни, а после совмещала участие в «Рефлексе» с сольным творчеством.

Фото: iStock/freestylephoto

Легенда и путаница в биографии

Из-за мифов, созданных певицей и продюсером, возникла путаница не только в биографии Ирины Нельсон, но и в ее личной жизни. Сообщалось, что, распрощавшись с образом Дианы, артистка уехала в Германию и вышла замуж за шведа Андреаса Нельсона. Говорили, что именно от него она получила звучную фамилию, ставшую ее творческим псевдонимом, выбранным по кельтской нумерологии для привлечения удачи.

Первый брак и семья

На самом деле Ирина впервые вышла замуж еще в Новосибирске во время учебы на четвертом курсе. В этом браке у нее родился сын Антон, но союз не выдержал испытания и распался. Теперь Антон уже взрослый и стал отцом, подарив Ирине внука по имени Кристофер.

Новая любовь и гармония

Знакомство с Вячеславом Тюриным стало поворотным моментом в жизни Ирины — он стал не только ее постоянным продюсером, но и надежным спутником. В начале 2000-х пара поженилась и с тех пор неразлучна. В их семье царит гармония, и в одном из интервью Ирина упомянула, что они с мужем воспитали не только Антона, но и других детей, которые получают их любовь и заботу.

Фото: iStock/Irina Gutyryak

Творческие достижения

Ирина Нельсон не собирается останавливаться на достигнутом. Вместе с Вячеславом Тюриным они продолжают радовать поклонников новыми проектами. В конце января 2025 года планируется выход долгожданного альбома «Больше чем жизнь», который будет включать 14 композиций и понравится как поклонникам классического «Рефлекс», так и любителям экспериментов.

Грандиозные события

На март у группы запланированы два значимых события: 16 числа они выступят на церемонии вручения «Золотых граммофонов» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, а через неделю пригласят поклонников на концерт в зале «Москва», чтобы отметить 25 лет своей творческой карьеры.

Ток-шоу и личные откровения

В преддверии этих событий Ирина Нельсон стала гостьей ток-шоу Татьяны Устиновой «Мой герой». Певица поделилась воспоминаниями о детстве, рассказала о своем увлечении джазом, работе над репертуаром и о том, как йога помогает ей сохранять творческую энергию на протяжении многих лет.

Странное поведение

Ирина из группы REFLEX вызывает смешанные отзывы о своих выступлениях. На концерте с другой звездой она не оправдала ожиданий: зрители и организаторы были недовольны ее странным поведением и тем, что она почти не пела, а лишь слушала, как поет зал. В интернете также появились отзывы о ее концерте в Красноярске, подтверждающие эти замечания.

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«Мало где вкусно ем»: Ксению Бородину не впечатлили рестораны в Италии
Ксения Бородина заявила, что в Италии мало где вкусно ест
18 апреля 2025, 13:54

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Сейчас Ксения Бородина отдыхает с женихом Николаем Сердюковым в Милане. Телеведущая призналась, что местные рестораны совсем не впечатлили ее своими блюдами.
«Красивая паста, но невкусная. Если честно, вот не берем в расчет Капри, который я обожаю и еду там боготворю, в Италии я мало где вкусно ем», — откровенничала Бородина в соцсетях.

Телеведущая отметила, что в отечественных заведениях итальянские блюда порой намного вкуснее. Однако Ксении пришлась по вкусу пицца. По словам Бородиной, она всегда ее ест в Италии.

Ксения рассказала, что шансов найти пасту, которая вызовет восторг, мало.

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)


«Это только у итальянцев дома, кто супер готовит, либо какой-то старый итальянский ресторанчик, где работает вся семья и там готовка нереальная. Я могу по пальцам пересчитать вкусные рестораны» — добавила телеведущая.

Бородина уточнила, что в Италии есть примерно десять ресторанов, где ей правда понравилась еда.

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«Рожалка»: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на хейтеров в Госдуме
Анастасия Костенко пожаловалась на хейтеров во время круглого стола в Госдуме
18 апреля 2025, 13:52

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (фото: ВКонтакте @nastusha_kostenko)

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко, посетили круглый стол по укреплению института семьи и уменьшению числа разводов, который состоялся в Госдуме. В ходе обсуждения блогер пожаловалась на хейтеров, которые атаковали её после рождения детей.
Костенко заявила, что получала много оскорблений в свой адрес от пользователей. При этом, она до сих пор не понимает, чем заслужила такой негатив.

«Я столкнулась с таким негативом – ''рожалка''. И это я выбрала вам более-менее приличное слово. Я поняла, что с этим что-то нужно срочно делать. Почему женщина, которая счастлива, которая хочет, как можно больше дать жизней, почему вдруг это что-то постыдное и наше общество чурается этого?», – заявила модель, слова которой приводит NEWS.ru в своём Telegram-канале.
Также Анастасия добавила, что многие родители сталкиваются со стрессом, поэтому она предложила обязать россиян посещать консультации в психологических центрах. Она отметила, что вместе с супругом тоже проходила через кризисы в отношениях после рождения детей, но им удалось со всем справиться.

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«Нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли, что он бросил детей и не занимается ими»: Юлия Снигирь ответила хейтерам
Юлия Снигирь ответила на упрёки недоброжелателей и высказалась о травле
18 апреля 2025, 13:49

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Юлия Снигирь редко публично комментирует происходящее вокруг своей семьи. Но сегодня актриса решила сделать исключение и ответила на хейт.
Снигирь, как и многие другие знаменитости, практически регулярно сталкивается с негативом в свой адрес. Достаётся и её близким людям, например, мужу, актёру Евгению Цыганову.

«Возможно, это детская травма (до 9-го класса, пока я не перешла в другую школу, меня не любили и оказывали сильное психологическое давление). Возможно, я просто знаю, что такое травля, и это ошибочное общественное мнение (например, нас с Женей долго травили, и его несправедливо обвиняли в том, что он бросил и не занимается детьми)», – высказалась 41-летняя Снигирь.
Она отметила, что считает травлю кого угодно неприемлемой. И пожелала, чтобы люди были добрее друг к другу, поскольку в мире и так слишком много боли.

Большинство пользователей соцсетей, прокомментировавших этот пост Снигирь, поддержали актрису, назвав её мудрой женщиной. Одна из поклонниц отметила, что красивая женщина, даже если она уже не молода, всё равно вызывает зависть и злость, поэтому это следует просто принять.

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Роман с американским режиссером, задержание и скандал с Блиновской: как сейчас живет Аглая Тарасова
18 апреля 2025, 13:18

Аглая Тарасова (Фото: Instagram*/aglayatarasova)

Аглае Тарасовой сегодня 31 год. Молодая и талантливая актриса уже успела завоевать сердца зрителей благодаря ярким разноплановым ролям. На её счету работа в таких фильмах, как «Лёд», «Холоп 2», а также сериалах «Интерны» и «Гетеры майора Соколова». Как живет актриса и что известно о ее личногй жизни, расскажет «Радио 1».

Карьера в кино

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье известной актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. При рождении она получила имя Дарья, однако позже решила взять псевдоним Аглая, с которым и начала актёрскую карьеру. Интересно, что изначально Тарасова вовсе не планировала становиться артисткой — после школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, где изучала политологию.

Первые шаги в кино Аглая сделала в 2010 году, сыграв небольшую роль в короткометражке «Конфетки». Спустя два года она появилась в сериале «После школы» в эпизодической роли, но привлекла внимание режиссёров Пресняковых, которые предложили ей сыграть главную героиню — Фриду.

Прорыв в её карьере случился в 2013 году, когда Тарасова попала в каст сериала «Интерны» и исполнила роль Софьи Калининой — племянницы одного из центральных персонажей. А широкую известность ей принесла главная роль в спортивной драме «Лёд», где она сыграла фигуристку Надю Лапшину. За эту работу Аглая была удостоена премии «Золотой орёл» в 2019 году.

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Многочисленные романы

В сентябре 2014 года пресса заговорила о романе Тарасовой с Ильёй Глинниковым — её партнёром по «Интернам». Спустя два года пара рассталась. Во время съёмок «Льда» Аглая познакомилась с Милошем Биковичем, и в 2018 году они впервые подтвердили отношения в эфире «Вечернего Урганта». Однако этот роман тоже продлился недолго — вскоре стало известно о расставании. Позже в СМИ появилась информация о её романе с американским режиссёром Дарреном Аронофски, который якобы длился с 2018 по 2022 год.


Аглая Тарасова (Фото: Instagram*/aglayatarasova)

Скандал с Блиновской

В 2020 году на экраны вышел фильм «Марафон желаний», в котором Аглая исполнила главную роль. Однако позже в интервью Фёдору Бондарчуку актриса призналась, что жалеет об участии в проекте. Как оказалось, она не знала, что картина была частично вдохновлена личностью Елены Блиновской, которая также участвовала в производстве фильма и снялась в эпизоде.

«Я понятия не имела, кто такая Елена Блиновская. Меня просто пригласили на пробы, я их прошла, мы сняли картину. Только перед выходом фильма Елена Блиновская написала, что ее мечта сбылась и про нее сняли фильм. У меня началась истерика. Я стала звонить продюсерам, спрашивать, что происходит. Мне ответили, что она просто была в числе продюсеров, дала какое-то количество денег и снялась в маленьком эпизоде», — поделилась артистка.

Задержание

3 февраля 2021 года стало известно, что Аглая Тарасова была задержана в Москве во время несанкционированной акции. По словам юриста Алексея Прянишникова, актрису доставили в отделение полиции, где у неё изъяли мобильный телефон. Позднее суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

Аглая Тарасова (Фото: Instagram*/aglayatarasova)

Как сейчас живет Аглая Тарасова

В 2024 году Аглая вернулась на большие экраны с громкой премьерой — в комедии «Холоп-2» она сыграла главную женскую роль. Фильм стал одним из самых кассовых за новогодние праздники, собрав более миллиарда рублей всего за три дня. Общие сборы, включая предпродажу билетов, составили почти 1,2 миллиарда рублей при бюджете в 770 миллионов.

Кроме того, актриса задействована ещё в нескольких проектах, релиз которых запланирован на ближайшее время: фильм «Тополиный пух», сериалы «Вася-Праздник» и «Морозко», а также семейная комедия «Родаки».

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