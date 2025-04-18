«Как-то неумело он все это сделал»: Нелли Ермолаева высказалсь об измене Чобаняна Пинчук

Нелли Ермолаева (фото: «Радио 1»)
Телеведущая Нелли Ермолаева в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1» высказалась об отношениях Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.
Ермолаева рассказала, что познакомилась с Пинчук во время участия в одном из телевизионных проектов. По словам Нелли, она тепло относится к Ирине.
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«Она мне очень нравится, она очень породистая девочка. Мало таких в шоу-бизнесе», — отметила телеведущая.Ермолаева призналась, что всегда симпатизировала паре Пинчук и Чобаняна, а также ей нравился их контент. Нелли подчеркнула, что поддержала Ирину в непростой ситуации, однако добавила, что ответственность за произошедшее лежит на обеих сторонах.
«Все равно всегда виноваты оба. Может быть она ему чего-то не давала, чего-то ему не хватало. Я не знаю почему мужики смотрят налево», — отметила Ермолаева.Телеведущая также выразила мнение, что Арай Чобанян склонен к нарциссизму и получает удовольствие от женского внимания. При этом Ермолаева подчеркнула, что публичным личностям стоит быть особенно осторожными, если они решаются на измену.
«Здесь нужно брать колоссальную ответственность: за медиа пространство, за вашу популярность и вообще за свою семью. Ну как бы у вас двое детей, вам не просто 18 лет. Как он вообще такое допустил — вот в этом вопрос. Как-то неумело он все это сделал», — сказала она.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Instagram* / pinchuk_official)
Несмотря на скандал, Ермолаева выразила надежду на восстановление отношений в паре. По её мнению, физической измены могло и не быть, а ситуацию могли преувеличить.
«Может быть все настолько накрутили, как снежный ком, сделали из мухи слона. Я не знаю, но я до сих пор не верю, что была какая-то физическая измена. Да, были какие-то переписки, да, была моральная измена. Но с этим можно работать, люди меняются. Нужно давать второй шанс», — считает Нелли.Напоминаем, что Ирина Пинчук и Арай Чобанян поженились в июне 2021 года. В 2025 пара объявила о расставании: в сеть слили интимные переписки Арая с другими девушками.
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Дайана Хусинова