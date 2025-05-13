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Бывшей участнице шоу «Дом 2» Нелли Ермолаевой — 39 лет. Жизнь после проекта, успехи в карьере и не сложившаяся личная жизнь

Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)

Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)

Сегодня, 13 мая, российской телеведущей и дизайнеру Нелли Ермолаевой исполняется 39 лет. Девушка обрела популярность в 2009 году благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». О том, как сейчас живет бывшая участница проекта, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Нелли Ермолаева появилась на свет 13 мая 1986 года в городе Новокуйбышевске Самарской области. В юные годы Нелли не проявляла выдающихся способностей, но уже тогда она была полна решимости и устремлений, всегда добиваясь желаемого.

С ранних лет она грезила о том, чтобы стать известной личностью, которой будут восхищаться все жители страны. По окончании школы девушка решила продолжить обучение и поступила в Самарскую государственную академию культуры и искусств. Там она выбрала факультет туризма и экскурсионной деятельности.

Одновременно с получением образования Нелли успешно строила карьеру в модельном бизнесе. После окончания учёбы она стала администратором в ресторане и успешно управляла им в течение нескольких лет. Однако затем у неё возникла идея, которая полностью изменила её жизнь — она решила отправиться в столицу на кастинг популярного телешоу «Дом-2».


«Дом-2»


Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)

Нелли Ермолаева стала участницей телепроекта в 2009 году и сразу привлекла внимание зрителей своей активностью и стремлением найти любовь.

Сначала она обратила внимание на Рустама Солнцева, но не смогла добиться взаимности, поэтому переключилась на других участников. Среди них были Лев Аньков и Влад Кадони. С последним Ермолаева даже заселилась в VIP-домик, но отношения оказались сложными, и пара решила расстаться.

Затем Нелли начала общаться с Никитой Кузнецовым, который на тот момент был известен как местный сердцеед. Он пригласил Нелли в городские квартиры и в итоге выбрал её. Отношения пары были непростыми: они ссорились и скандалили, но также переживали романтические моменты и свидания.

В 2010 году Никита Кузнецов предложил Нелли выйти за него замуж. Свадьба состоялась 14 февраля 2011 года в Италии. После свадьбы молодожёны покинули проект.

Жизнь после шоу


Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)

Телепроект дал девушке значительный старт в жизни. После него Нелли открыла своё дело — небольшой салон красоты. Кроме того, она организовала караоке-клуб и начала разрабатывать свою собственную линию одежды.

Вместе с другой участницей «Дома-2» Натальей Варвиной они выступали в составе группы «Истринские ведьмы», записывали песни и снимались в музыкальных клипах. Значительную популярность у поклонников получила песня «Звезда», а также треки «Круче тот, кто сверху» и «Ангел».

С 2013 года бывшая участница реалити-шоу начала работать телеведущей на музыкальном канале RU.TV и запустила собственный бренд одежды под названием Mollis By Nelly Ermolaeva.

В 2020 году Ермолаева вернулась в формат реалити-шоу и приняла участие в проекте «Остров героев», а спустя два года вернулась на «Дом 2» уже в качестве ведущей.

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Личная жизнь


Нелли Ермолаева с сыном Мироном (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)

Отношения с Никитой Кузнецовым за периметром «Дома 2» быстро дали трещину. Супруг, в отличие от Нелли, не смог реализовать себя вне проекта и поспешил вернуться на «стройку».

Ермолаева же, будучи завидной невестой, надолго оставалась одна и уже в 2014 году получила предложение руки и сердца от молодого ресторатора Кирилла Андреева. Свадьба пары состоялась в 2016 году, а спустя два года Нелли родила сына Мирона. Рождение ребенка не смогло укрепить семейные узы, и в 2019 году пара развелась.

Следующие свои отношения телеведущая не спешила раскрывать перед публикой. В 2021 году в социальных сетях девушка намекнула на наличие возлюбленного, но имени не назвала. В середине 2022 года стало известно, что избранником Ермолаевой стал человек, далекий от мира шоу-бизнеса, бизнесмен по имени Константин. В конце года пара объявила о расставании.


Нелли Ермолаева с Алексеем Смагажевским (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)

А в мае 2023 года стало известно о романе Нелли с автором трансформационных марафонов и чемпионом по самому массовому гвоздестоянию Алексеем Смагажевским﻿. В социальных сетях ведущая «Дома-2» поделилась информацией о том, что Алексей самостоятельно занимается воспитанием сына Ярика, и теперь в их семье двое детей. В июле 2023 года возлюбленные узаконили свои отношения.

Однако уже к концу 2024 года в сети появилась информация о разводе супругов. Причиной развода Ермолаева назвала то, что Смагажевский использовал ее для продвижения своих онлайн-курсов.

«Очень больно и неприятно осознавать вот такие вещи, правда, через интернет! Мы вроде осознанные взрослые люди, которые должны обговаривать определенные действия, если уж есть уважение и любовь, как говорится, чтобы не выкладывать через медиапространство для каких-то продаж продуктов, для какого-то хайпа. Но все-таки, если есть хоть доля какого-то уважения, ну как бы это нужно все равно обговаривать со своим партнером», — писала в соцсетях бывшая участница «Дома 2».

В настоящее время пара официально не разведена. Кроме того, Смагаревского и Ермолаеву видели вместе на премьере фильма «Актерище». На вопросы журналистов о воссоединении супругов Нелли ответила:

«Мы общаемся и в принципе общались. В разных семьях бывают разногласия, мы все живые люди. Не бывает вообще идеальных».

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«Очень горевал и плакал навзрыд»: раскрыто, почему Владимир Кузьмин не простился с младшим братом
Актриса Вера Сотникова заявила, что Владимир Кузьмин умер бы на похоронах брата
13 мая 2025, 17:48

Владимир Кузьмин (фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала «Россия 1»)

Актриса Вера Сотникова и дочь Александра Кузьмина стали гостями шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Они раскрыли, почему музыкант Владимир Кузьмин не приехал на похороны брата.
После похорон Александра Кузьмина поклонники ещё долго обсуждали, почему исполнитель хита «Белые, дикие кони» не счёл нужным проститься с близким родственником. Многие осудили музыканта за такой шаг. Однако друзья и близкие поспешили прояснить ситуацию.

«Он просто не мог приехать на похороны. Если бы он приехал, он бы сам умер», – отметила Сотникова.
Дочь покойного Сюзанна, как выяснилось, не обижается на знаменитого дядю. Она подчеркнула, что Владимир очень тяжело воспринял новость о смерти родного брата.

«Есть личное – а есть… Когда ты переживаешь боль утраты, то отвечать на лишние вопросы тяжело. Знаю, что он очень горевал и плакал навзрыд», – рассказала девушка.
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Актриса из сериала «След» Калашникова хочет избавиться от квартиры за 23 миллиона рублей
Звездач: актриса Калашникова продает квартиру в Москве за 23 млн рублей
13 мая 2025, 17:39

Анна Калашникова (Фото: Инстаграм* @annakalash)

Актриса и модель Анна Калашникова выставила на продажу свою квартиру в Москве, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Звезда планирует получить за жилье 23 миллиона 350 тысяч рублей.

Недвижимость актрисы из сериала «След» находится в элитном жилом комплексе. Цена за один квадратный метр превышает 500 тысяч рублей. Всего этих квадратных метров — 44. Жилище состоит из двух комнат и кухни.

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Вован из «Реальных пацанов» высказался об отношениях с дочерью после суда – потребовался психолог
Актёр Владимир Селиванов рассказал про общение с дочерью
13 мая 2025, 17:29

Владимир Селиванов (фото: Telegram @vavanteam)

В прошлом году актёр Владимир Селиванов, более известный по роле Вована в сериале «Реальные пацаны», попытался через суд забрать семилетнюю дочь у бывшей супруги. Он утверждал, что она негативно влияет на ребёнка, однако девочку всё-таки оставили с Викторией Маркиной.
К счастью, бывшая супруга не стала воспрепятствовать общению отца с дочерью, поэтому у него есть возможность проводить с ней много времени. Однако разборки родителей сказались на девочке, поэтому актёр принял решение водить её к психологу.

«Мы по очереди всех наших детей водим на терапию и занимаемся сами. Работаем над психологическим здоровьем деток сейчас, чтобы им не пришлось потом, во взрослой жизни, вспоминать свое детство... Так, сначала поработали с младшей, Соней, а вчера впервые я привел к этому терапевту Еву», – поделился Селиванов в беседе с изданием «7Дней.ru».
Актёр отметил, что перенял увлечение психологией у нынешней жены Александры Калмыковой. Пара сошлась в 2023 году, а в прошлом году супруга родила ему сына Кирилла.

«Моя супруга пришла в мою жизнь таким проработанным человеком. И я ей часто задаю вопрос: «Почему с тобой так легко?» Она говорит, что поработала над собой с помощью психотерапевтов. И я сам этим проникся, у меня нет никакого скепсиса, я вижу результат», – подчеркнул звезда «Реальных пацанов».
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«Это всё глупость»: Илья Авербух прокомментировал скандал вокруг слов о Лизе Арзамасовой
13 мая 2025, 17:19

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

Фигурист Илья Авербух оказался в центре скандала после интервью Ксении Собчак, в котором он рассказал о своей первой встрече с будущей женой — актрисой Лизой Арзамасовой. На момент знакомства девушке было 15 лет. Они встретились на проекте «Лед и пламень» в 2010 году.
В беседе Авербух отметил, что, по его мнению, Арзамасова уже тогда «не была ребёнком», назвав её «женщиной, у которой всё было». Эта формулировка вызвала волну возмущения в соцсетях и активное обсуждение в СМИ.

Журналисты Super обратились к Авербуху за пояснением, однако он отреагировал резко.

«Это глупость какая-то всё. Что за чушь, вы разгоняете ерунду всякую. Не надо ни в чём разбираться, пожалуйста, всё», — сказал он.

Напомним, что Авербух и Арзамасова поженились в 2020 году. На сегодняшний день они воспитывают двоих детей.

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#артист
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«Поговорю про избиения мигрантов и самоуправство»: Собчак анонсировала встречу с «Русской общиной»
Ксения Собчак обвинила «Русскую общину» в клевете и согласилась на встречу
13 мая 2025, 17:08

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак в скором времени может встретиться с представителями движения «Русская община». Журналистка согласилась пообщаться с лидерами общественной организации и обсудить с ними волнующие обе стороны вопросы.
Блогер опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» пост, посвящённый будущей встрече. В нём Собчак сообщила, что члены общины из Калужской области пригласили в гости её и дизайнера Артемия Лебедева.

Поводом для встречи стала произошедшая во Всеволожске ситуация, когда дружинники пытались попасть в квартиру к некоему человеку. В результате, там вспыхнул пожар и человек погиб. Собчак, узнав о случившемся, осудила действия общественников.

«А вот некоторых из вас нациками я и правда называю – и искренне в этом уверена. Если вы себя такими не считаете, у вас есть прекрасная возможность поменять это мнение, раз уж моя скромная либеральная персона так вам не дает покоя. С удовольствием поговорю с вами про избиения мигрантов, самоуправство, срывы концертов, угрозы людям, коловраты на телах сторонников и прочее», – заключила Собчак.
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Ксения Собчак высмеяла свой наряд на 9 мая

*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
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