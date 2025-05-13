Бывшей участнице шоу «Дом 2» Нелли Ермолаевой — 39 лет. Жизнь после проекта, успехи в карьере и не сложившаяся личная жизнь

Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)
Сегодня, 13 мая, российской телеведущей и дизайнеру Нелли Ермолаевой исполняется 39 лет. Девушка обрела популярность в 2009 году благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». О том, как сейчас живет бывшая участница проекта, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Нелли Ермолаева появилась на свет 13 мая 1986 года в городе Новокуйбышевске Самарской области. В юные годы Нелли не проявляла выдающихся способностей, но уже тогда она была полна решимости и устремлений, всегда добиваясь желаемого.
С ранних лет она грезила о том, чтобы стать известной личностью, которой будут восхищаться все жители страны. По окончании школы девушка решила продолжить обучение и поступила в Самарскую государственную академию культуры и искусств. Там она выбрала факультет туризма и экскурсионной деятельности.
Одновременно с получением образования Нелли успешно строила карьеру в модельном бизнесе. После окончания учёбы она стала администратором в ресторане и успешно управляла им в течение нескольких лет. Однако затем у неё возникла идея, которая полностью изменила её жизнь — она решила отправиться в столицу на кастинг популярного телешоу «Дом-2».
«Дом-2»
Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)
Нелли Ермолаева стала участницей телепроекта в 2009 году и сразу привлекла внимание зрителей своей активностью и стремлением найти любовь.
Сначала она обратила внимание на Рустама Солнцева, но не смогла добиться взаимности, поэтому переключилась на других участников. Среди них были Лев Аньков и Влад Кадони. С последним Ермолаева даже заселилась в VIP-домик, но отношения оказались сложными, и пара решила расстаться.
Затем Нелли начала общаться с Никитой Кузнецовым, который на тот момент был известен как местный сердцеед. Он пригласил Нелли в городские квартиры и в итоге выбрал её. Отношения пары были непростыми: они ссорились и скандалили, но также переживали романтические моменты и свидания.
В 2010 году Никита Кузнецов предложил Нелли выйти за него замуж. Свадьба состоялась 14 февраля 2011 года в Италии. После свадьбы молодожёны покинули проект.
Жизнь после шоу
Нелли Ермолаева (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)
Телепроект дал девушке значительный старт в жизни. После него Нелли открыла своё дело — небольшой салон красоты. Кроме того, она организовала караоке-клуб и начала разрабатывать свою собственную линию одежды.
Вместе с другой участницей «Дома-2» Натальей Варвиной они выступали в составе группы «Истринские ведьмы», записывали песни и снимались в музыкальных клипах. Значительную популярность у поклонников получила песня «Звезда», а также треки «Круче тот, кто сверху» и «Ангел».
С 2013 года бывшая участница реалити-шоу начала работать телеведущей на музыкальном канале RU.TV и запустила собственный бренд одежды под названием Mollis By Nelly Ermolaeva.
В 2020 году Ермолаева вернулась в формат реалити-шоу и приняла участие в проекте «Остров героев», а спустя два года вернулась на «Дом 2» уже в качестве ведущей.
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Личная жизнь
Нелли Ермолаева с сыном Мироном (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)
Отношения с Никитой Кузнецовым за периметром «Дома 2» быстро дали трещину. Супруг, в отличие от Нелли, не смог реализовать себя вне проекта и поспешил вернуться на «стройку».
Ермолаева же, будучи завидной невестой, надолго оставалась одна и уже в 2014 году получила предложение руки и сердца от молодого ресторатора Кирилла Андреева. Свадьба пары состоялась в 2016 году, а спустя два года Нелли родила сына Мирона. Рождение ребенка не смогло укрепить семейные узы, и в 2019 году пара развелась.
Следующие свои отношения телеведущая не спешила раскрывать перед публикой. В 2021 году в социальных сетях девушка намекнула на наличие возлюбленного, но имени не назвала. В середине 2022 года стало известно, что избранником Ермолаевой стал человек, далекий от мира шоу-бизнеса, бизнесмен по имени Константин. В конце года пара объявила о расставании.
Нелли Ермолаева с Алексеем Смагажевским (Фото: Instagram*@ ermolaevanelly)
А в мае 2023 года стало известно о романе Нелли с автором трансформационных марафонов и чемпионом по самому массовому гвоздестоянию Алексеем Смагажевским. В социальных сетях ведущая «Дома-2» поделилась информацией о том, что Алексей самостоятельно занимается воспитанием сына Ярика, и теперь в их семье двое детей. В июле 2023 года возлюбленные узаконили свои отношения.
Однако уже к концу 2024 года в сети появилась информация о разводе супругов. Причиной развода Ермолаева назвала то, что Смагажевский использовал ее для продвижения своих онлайн-курсов.
«Очень больно и неприятно осознавать вот такие вещи, правда, через интернет! Мы вроде осознанные взрослые люди, которые должны обговаривать определенные действия, если уж есть уважение и любовь, как говорится, чтобы не выкладывать через медиапространство для каких-то продаж продуктов, для какого-то хайпа. Но все-таки, если есть хоть доля какого-то уважения, ну как бы это нужно все равно обговаривать со своим партнером», — писала в соцсетях бывшая участница «Дома 2».
В настоящее время пара официально не разведена. Кроме того, Смагаревского и Ермолаеву видели вместе на премьере фильма «Актерище». На вопросы журналистов о воссоединении супругов Нелли ответила:
«Мы общаемся и в принципе общались. В разных семьях бывают разногласия, мы все живые люди. Не бывает вообще идеальных».
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