«Он это запомнит»: Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Нелли Ермолаева и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / ermolaevanelly)
Телеведущая Нелли Ермолаева в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1» поделилась историей знакомства с народным артистом России Филиппом Киркоровым.
По её словам, впервые они встретились, когда она работала ведущей на телеканале RU.TV, а Киркоров пришёл к ней на интервью в качестве гостя.
Готовясь к встрече, Ермолаева тщательно изучила всё, что могла найти о певце, и наткнулась на информацию о его любви к бабочкам. За ночь она заказала и подготовила необычный подарок — бабочку на шею, которую вручила артисту в студии. Этот жест не остался незамеченным: по словам телеведущей, Киркоров был приятно удивлён её вниманием и отметил, что упоминал о бабочках лишь однажды в интервью, не ожидая, что кто-то это запомнит.
Именно после этой встречи певец пригласил Нелли на премьеру, и с того дня началось их тёплое общение. Также Ермолаева рассказала о том, как поздравляла с днём рождения детей Филиппа Киркорова. По её словам, выбрать подарок было непросто, ведь у детей артиста уже есть всё. В итоге она остановилась на живом и трогательном подарке — кроликах. Певец высоко оценил её выбор, назвав его лучшим подарком.
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Готовясь к встрече, Ермолаева тщательно изучила всё, что могла найти о певце, и наткнулась на информацию о его любви к бабочкам. За ночь она заказала и подготовила необычный подарок — бабочку на шею, которую вручила артисту в студии. Этот жест не остался незамеченным: по словам телеведущей, Киркоров был приятно удивлён её вниманием и отметил, что упоминал о бабочках лишь однажды в интервью, не ожидая, что кто-то это запомнит.
Именно после этой встречи певец пригласил Нелли на премьеру, и с того дня началось их тёплое общение. Также Ермолаева рассказала о том, как поздравляла с днём рождения детей Филиппа Киркорова. По её словам, выбрать подарок было непросто, ведь у детей артиста уже есть всё. В итоге она остановилась на живом и трогательном подарке — кроликах. Певец высоко оценил её выбор, назвав его лучшим подарком.
«Как только ты искренне подходишь к этому вопросу, без какой-то корысти, он это запомнит», — сказала Ермолаева.
Нелли Ермолаева и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / ermolaevanelly)
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Дайана Хусинова