«Он это запомнит»: Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко развелись ещё в 2023 году, но продолжают судиться из-за имущества и алиментов. После очередного заседания мама двух дочерей возмутилась радостной реакцией бывшего мужа на решение суда.