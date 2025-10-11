«Были уверены, что я жду ребёнка»: Айза-Лилуна Ай о возможной третьей беременности

11 октября 2025, 20:38

Айза-Лилуна Ай рассказала, что могла стать мамой в третий раз

Айза-Лилуна Ай с бойфрендом Степаном (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, что во время участия в реалити-шоу «Ставка на любовь» вместе с молодым человеком Степаном думала, что снова станет мамой. Об этом сообщает Telegram-канал XONEWS.





По её словам, задержка и сильные эмоциональные переживания вызвали у них уверенность в беременности.





«Во время съёмок «Ставки на любовь» мы со Степой были уверены, что я жду ребёнка. Самый долгий ПМС (задержка была огромная). Но, как выяснилось, это всё нервы и непривычные физические нагрузки. Вот так вот», — поделилась Айза.