«Муж на работе, а мы ловим моменты»: Зепюр Брутян показала, как отдыхает с сыном в Стамбуле
Зепюр Брутян с сыном прилетели в Стамбул к Павлу Прилучному
Зепюр Брутян и Павел Прилучный уже четыре года счастливы в браке и воспитывают двухлетнего сына Микаэля. Пока актёр занят на съёмках, семья старается проводить вместе каждую свободную минуту.
На этот раз Зепюр с сыном прилетели в Турцию, где Прилучный работает над фильмом «Холоп-3». Актриса призналась, что Микаэль обожает путешествовать и с радостью собирался в дорогу.
«Микаэль обожает путешествовать, в 6 утра с удовольствием проснулся, без истерик собрался, потому что знал, куда его собирают — к папе на работу», — рассказала она в соцсетях.Зепюр поделилась кадрами из Стамбула: они с сыном гуляют по набережной, пробуют блюда местной кухни и встречаются с Павлом между съёмками.
«Прилетели на съёмки фильма "Холоп-3". Муж на работе, а мы ловим моменты, путешествуем. В этом городе впервые!» — написала актриса.