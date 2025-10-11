«Муж на работе, а мы ловим моменты»: Зепюр Брутян показала, как отдыхает с сыном в Стамбуле

11 октября 2025, 19:22

Зепюр Брутян с сыном прилетели в Стамбул к Павлу Прилучному

Зепюр Брутян (Фото: Instagram* / @zepyur_brutyan)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный уже четыре года счастливы в браке и воспитывают двухлетнего сына Микаэля. Пока актёр занят на съёмках, семья старается проводить вместе каждую свободную минуту.





На этот раз Зепюр с сыном прилетели в Турцию, где Прилучный работает над фильмом «Холоп-3». Актриса призналась, что Микаэль обожает путешествовать и с радостью собирался в дорогу.





«Микаэль обожает путешествовать, в 6 утра с удовольствием проснулся, без истерик собрался, потому что знал, куда его собирают — к папе на работу», — рассказала она в соцсетях.

«Прилетели на съёмки фильма "Холоп-3". Муж на работе, а мы ловим моменты, путешествуем. В этом городе впервые!» — написала актриса.