«Я идеальная»: дочь Алёны Апиной с детства гордилась тем, что появилась благодаря сурмаме

11 октября 2025, 19:31

Алёна Апина рассказала, что дочь гордится тем, что родилась от сурматери

Алёна Апина (Фото: Instagram* / @neapina)

Певица Алёна Апина призналась, что с самого детства открыто рассказывала дочери Ксении о её появлении на свет — девочку родила суррогатная мать. Об этом сообщает StarHit.





По словам артистки, Ксения всегда воспринимала эту историю с гордостью и уверенностью, а не с неловкостью или стеснением.





«Она говорила, что вы там все можете быть какие-то бракованные. А я такая вот идеальная, потому что мне идеальную нашли яйцеклетку и идеальный сперматозоид. И в идеальных условиях меня соединили, и я совершенно идеальная, совершенно вот такая вот прекрасная, индивидуальная появилась», — рассказала Апина в интервью Юлии Меньшовой.