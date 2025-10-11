«Мы расходились два раза»: Зоя Фуць о неожиданной свадьбе с Деревянко
Молодая жена актёра Павла Деревянко Зоя Фуць рассказала о сложном пути к созданию семьи. Об этом сообщает VOICE.
Пара знакома уже почти пять лет, и за это время их отношения переживали взлёты и падения — они дважды расставались и сходились снова.
По словам Зои, предложение Деревянко сделал в мае перед матчем на «ВТБ-Арене», чтобы больше не потерять её. Свадьба прошла 8 августа в Барвихе, а актёр с теплом относится к детям жены от предыдущего брака — 13-летнему Мирону и 12-летнему Никосу.
Дизайнер одежды рассказала, что познакомилась с Павлом через соцсети: оставила комментарий под его постом, а он ответил.
В момент предложения Зоя была поражена и ощутила полную тишину вокруг, слыша только голос будущего мужа. Пересматривая видео, она не могла сдержать слёз счастья.
