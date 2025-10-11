«Мы расходились два раза»: Зоя Фуць о неожиданной свадьбе с Деревянко

11 октября 2025, 19:52

Жена Павла Деревянко призналась, что актёр позвал её замуж, чтобы не потерять

Павел Деревянко с женой Зоей (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Молодая жена актёра Павла Деревянко Зоя Фуць рассказала о сложном пути к созданию семьи. Об этом сообщает VOICE.