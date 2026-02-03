«Из легенды делают старуху»: Катя Гордон вступилась за Аллу Пугачёву

03 февраля 2026, 19:03

Катя Гордон защитила Аллу Пугачёву от критики

Катя Гордон (Фото: Instagram** / @katyagordon)

Катя Гордон вновь высказалась в защиту Аллы Пугачёвой, осудив критику певицы и её супруга Максима Галкина* на телевидении.





В интервью Ксении Собчак юрист отметила, что её позиция относительно нападок журналистки Маргариты Симоньян не изменилась, однако особое возмущение у Гордон вызывают комментарии о Пугачёвой на федеральных каналах.





«Когда на федеральном канале из легенды делают старуху, считаю это подлостью. При том, что за это время я пересмотрела своё отношение к Галкину*. Я к нему отношусь сегодня негативно. Считаю, что это такие люди с двойным стандартом, которым одна кровь пачкает, а другая нет. Но Аллу Борисовну я считаю столпом масштабнее и Симоньян, и меня, и вас», — заявила Гордон.

*признан иноагентом в России

**принадлежит Meta, запрещённой в России