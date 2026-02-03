«Он папа до мозга костей»: Полина Диброва высказалась о Романе Товстике
Сыновья Полины Дибровой тепло приняли её нового избранника Романа Товстика
Полина Диброва рассказала, как её сыновья от Дмитрия Диброва относятся к новому избраннику мамы, бизнесмену Роману Товстику.
В интервью Lady Mail телеведущая призналась, что отношения Товстика с детьми сложились замечательно.
«У Романа замечательные отношения с моими детьми. По-другому и быть не могло, ведь Рома — такой папа до мозга костей, и ему не составляет труда наладить контакт с ребёнком любого возраста. Бывают такие добрые люди — и Роман из их числа», — поделилась Полина.Напомним, о романе Полины Дибровой и Романа Товстика стало известно летом 2024 года. Тогда же появилась новость о разводе Полины с Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. Вместе с детьми — 15-летним Александром, 11-летним Фёдором и 10-летним Ильёй — Полина переехала в дом неподалёку от бывшего мужа, чтобы мальчики могли регулярно видеться с отцом.