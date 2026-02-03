«Быт почти весь на нём»: Рита Дакота похвасталась идеальным браком

03 февраля 2026, 18:44

Рита Дакота рассказала про своего идеального мужа и его помощь по дому

Рита Дакота с мужем (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Рита Дакота с энтузиазмом рассказала подписчикам, как удачно сложилась её семейная жизнь после второго замужества.





Певица призналась, что её новый муж Фёдор Белогай стал настоящей опорой — и в быту, и в заботе о ребёнке.



Пока Рита занимается музыкой и записывает демки, Фёдор, по её словам, укладывает дочь спать, моет посуду и в целом тянет на себе практически все бытовые вопросы. Артистка отметила, что при примерно равном доходе львиная доля домашних обязанностей лежит именно на муже.





«А вам мужья помогают по быту равноценно вашему вкладу? По ребёнку, по дому, по всяким бытовым скучным делам? Мой муж всё это на себя берёт на 90% (учитывая, что по работе мы зарабатываем с ним одинаково примерно, но быт почти весь на нём)», — написала Дакота, предложив подписчикам обсудить семейный баланс.