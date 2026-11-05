Билли Айлиш заподозрили в пластической операции после заметных изменений во внешности

05 ноября 2026, 19:25

Поклонники обсуждают пластическую операцию груди певицы Билли Айлиш

Билли Айлиш (Фото: Instagram* / @billieeilish)

24-летняя Билли Айлиш оказалась в центре обсуждений после того, как пользователи Сети обратили внимание на изменения в её внешности. Поклонники предположили, что певица могла сделать пластическую операцию груди. Однако сама артистка эту информацию не подтверждала. Об этом сообщает Daily Mail.