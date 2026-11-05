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Билли Айлиш заподозрили в пластической операции после заметных изменений во внешности

Поклонники обсуждают пластическую операцию груди певицы Билли Айлиш
Билли Айлиш (Фото: Instagram* / @billieeilish)

24-летняя Билли Айлиш оказалась в центре обсуждений после того, как пользователи Сети обратили внимание на изменения в её внешности. Поклонники предположили, что певица могла сделать пластическую операцию груди. Однако сама артистка эту информацию не подтверждала. Об этом сообщает Daily Mail.



Ещё недавно Айлиш рассказывала о том, что недовольна своими пышными формами. По словам певицы, большая грудь доставляет ей неудобства и порой становится причиной повышенного внимания окружающих. Артистка также шутила, что потеряла около 100 тысяч подписчиков после того, как стала публиковать более откровенный контент.

Теперь поклонники обсуждают новые фотографии Билли и пытаются понять, с чем связаны перемены. В Сети появились предположения о возможном хирургическом вмешательстве. При этом пользователи отмечают, что певица стала реже скрывать фигуру под привычной свободной одеждой.

Мнения аудитории разделились: одни скучают по прежнему образу артистки, другие считают, что её нынешний стиль выглядит эффектнее. Сама Билли пока не комментировала слухи об операции.

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Софья Метелева

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