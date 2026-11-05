«Он искренне любит Ксению»: Ганвест вступился за Сердюкова на фоне обвинений в альфонстве

05 ноября 2026, 18:16

Ганвест раскрыл, как Сердюков относится к Бородиной и на что тратит свои деньги

Ганвест (Фото: Instagram* / @biggunwest)

Рэпер Ганвест поддержал Николая Сердюкова, мужа телеведущей Ксении Бородиной, на фоне обсуждений в Сети о том, что мужчину якобы содержат за счет супруги. Музыкант познакомился с Сердюковым во время участия в реалити-шоу. После завершения проекта они продолжили общаться, поэтому артист решил высказаться в защиту приятеля. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На презентации шоу «Три острова» Ганвест заявил, что разговоры об альфонстве не имеют оснований. По его словам, Николай самостоятельно зарабатывает деньги, обеспечивает себя и искренне относится к своей супруге. Более того, рэпер рассказал, что Сердюков даже передал Ксении заработанные на проекте средства.





«Это хейтеры чепуху накидывают. На самом деле он искренне, по-настоящему любит Ксению. Он сам зарабатывает, сам приносит деньги, обеспечивает и даже заработанные деньги с проекта, он полностью отдал на нужды Ксении. Он максимально все свои деньги тратит на нее. Поэтому то, что там говорят альфонс — это просто зависть», — заявил Ганвест.