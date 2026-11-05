«Битва поколений»: Продюсер Дворцов раскрыл причину возвращения «Фабрики звёзд»

05 ноября 2026, 18:32

Продюсер Дворцов: «Фабрика звёзд» вернётся на экраны в формате битвы поколений

Фото: Istock/9parusnikov

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов объяснил, почему старые проекты из нулевых возвращаются на экраны.





В беседе с Общественной Службой Новостей продюсер отметил, что некоторых шоу, например «Фабрики звёзд», действительно не хватает на телевидении. По его словам, программа, которая скоро снова выйдет на экраны, привлечёт много новых зрителей.

«Возвращение «Фабрики», да ещё и в контексте битвы поколений, — это хорошая затея. Старая гвардия сможет набрать себе молодых исполнителей, и мы сможем наблюдать за эпичным противостоянием. А битва талантов — это всегда интересно. Более того, этот проект всегда был рейтинговым», — подчеркнул эксперт.