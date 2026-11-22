22 ноября 2026, 11:21

Бибер призналась, что травля фанатов Гомес доводила её до мыслей о кончине

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Хейли Бибер рассказала о тяжёлых последствиях травли со стороны поклонников Селены Гомес. По информации Page Six, модель призналась, что из-за постоянных оскорблений и агрессии в свой адрес у неё возникали мысли о том, что лучше было бы вовсе не существовать.





История конфликта интересов поклонников связана с личной жизнью Джастина Бибера. Певец начал встречаться с Селеной Гомес в 2010 году. Их отношения продолжались около восьми лет: пара неоднократно расставалась и снова сходилась. В периоды разлуки Джастин несколько раз сближался с Хейли. В 2018 году, после окончательного разрыва с Селеной, музыкант сделал предложение модели.



Однако после того, как Хейли стала женой Джастина, ей пришлось столкнуться с волной негатива в социальных сетях и за пределами интернета. По словам модели, пользователи регулярно оставляли ей жестокие комментарии, призывая покончить с собой. Более того, незнакомые люди позволяли себе выкрикивать оскорбления в её адрес прямо на улице.





«Каждый день в комментариях мне писали, чтобы я покончила с собой. Люди кричали на меня прямо на улице. Из‑за того, как люди заставляли меня себя чувствовать, мне начинало казаться, что, возможно, было бы лучше, если бы меня здесь не было», — рассказала Хейли.