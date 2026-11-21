21 ноября 2026, 20:39

Борщёва рассказала, как дочь столкнулась с подозрениями при поступлении в ГИТИС

Елена Борщёва (Фото: Instagram* / @lenaborshcheva)

Дочь юмористки Елены Борщёвой Марта учится на актёрском факультете ГИТИСа. Однако после объявления о её поступлении в социальных сетях появились предположения, что девушка смогла попасть в престижный вуз благодаря известности матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Борщёва рассказала, что Марте действительно пришлось столкнуться с подобными комментариями. Некоторые студенты, узнав о её зачислении, связывали успех девушки с именем знаменитой мамы.



По словам Елены, дочь проходила вступительные испытания на общих основаниях и пробовала поступить сразу в несколько ведущих театральных вузов. В некоторых из них Марта успешно проходила отдельные этапы, но в итоге остановила свой выбор на ГИТИСе.



Борщёва подчеркнула, что, если бы в этот раз поступить не удалось, Марта готовилась бы к следующей попытке и снова подавала документы через год.





«Были какие-то комментарии в соцсетях, когда мы объявили. Ей говорили, когда кто-то с параллельных курсов узнал: «Вот, ну конечно она поступила, у неё мама». Но когда они уже с ней познакомились, они поменяли своё мнение, потому что она действительно была на всех турах, поступала во все вузы золотой пятёрки. Где-то она проходила, потом слетала. В итоге, к счастью, поступила в ГИТИС. Если бы она не поступила, то поступала бы на следующий год», — объяснила юмористка на юбилее КВН.