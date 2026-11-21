«Это последний подарок»: дочь Виктории Бони хочет получить еще одну лошадь
Дочь Виктории Бони попросила у мамы вторую лошадь и придумала необычный аргумент
Дочь Виктории Бони Анджелина попросила у мамы купить ей вторую лошадь. Девочка увлекается верховой ездой и, судя по всему, решила, что одного коня для занятий спортом ей уже недостаточно. Более того, она уверена, что собственная вторая лошадь поможет ей быстрее совершенствоваться и получать больше опыта. Об этом Боня рассказала в соцсетях.
Чтобы убедить Викторию согласиться на покупку, Анджелина даже предложила считать её особенным подарком на ближайшие пять лет. Девочка пообещала, что после этого больше не будет просить у мамы дорогих подарков.
«Ты можешь мне это сделать подарком на пять лет? Типа до восемнадцати и ты мне больше не должна ничего покупать. Это последний подарок. У меня будет ещё лучше обучение, я целый день буду заниматься, и у меня будет ещё больше опыта», — сказала подросток.Однако Боня пока не дала дочери окончательного ответа. Она напомнила, что содержание лошади требует немалых расходов: необходимо оплачивать конюшню, уход за животным и страховку. Поэтому покупка второго коня означает не только дополнительные затраты на приобретение, но и новые постоянные обязательства.