21 ноября 2026, 19:47

Дочь Виктории Бони попросила у мамы вторую лошадь и придумала необычный аргумент

Дочь Виктории Бони — Анджелина (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Дочь Виктории Бони Анджелина попросила у мамы купить ей вторую лошадь. Девочка увлекается верховой ездой и, судя по всему, решила, что одного коня для занятий спортом ей уже недостаточно. Более того, она уверена, что собственная вторая лошадь поможет ей быстрее совершенствоваться и получать больше опыта. Об этом Боня рассказала в соцсетях.





Чтобы убедить Викторию согласиться на покупку, Анджелина даже предложила считать её особенным подарком на ближайшие пять лет. Девочка пообещала, что после этого больше не будет просить у мамы дорогих подарков.





«Ты можешь мне это сделать подарком на пять лет? Типа до восемнадцати и ты мне больше не должна ничего покупать. Это последний подарок. У меня будет ещё лучше обучение, я целый день буду заниматься, и у меня будет ещё больше опыта», — сказала подросток.