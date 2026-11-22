Стало известно, сколько миллионов может потерять Кристина Орбакайте при отмене тура в США
Отменившая концерт в Чикаго певица Кристина Орбакайте может потерять от 30 до 50 миллионов рублей при условии отмены тура в США. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщил музыкальный продюсер Павел Рудченко.
По его словам, артистка совершила ошибку, переориентировав своё творчество на советских эмигрантов, проживающих в США. На Западе её аудитория значительно меньше, чем в России. Если бы она осталась в родной стране и продолжала активно выступать на корпоративах, то таких значительных потерь не произошло бы, выразил мнение эксперт.
Рудченко полагает, что Орбакайте могла бы стать самостоятельной артисткой в России, несмотря на семейные предпочтения. Однако, чтобы сохранить популярность, певице стоит переехать в Москву, считает продюсер.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте отменила выступление в США из-за низкого спроса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: