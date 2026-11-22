22 ноября 2026, 09:09

Продюсер Рудченко оценил в ₽30-50 млн потери Орбакайте от срыва концерта в США

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Отменившая концерт в Чикаго певица Кристина Орбакайте может потерять от 30 до 50 миллионов рублей при условии отмены тура в США. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщил музыкальный продюсер Павел Рудченко.