«Было бы желание»: Бывшая жена Джигарханяна 46-летняя Виталина неделю провела в роддоме после рождения дочери

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: ВКонтакте @artvitalina)
Виталина Цымбалюк-Романовская 25 марта нынешнего года родила дочку. На новую главу в своей жизни 46-летняя пианистка решилась лишь спустя семь лет после громкого развода с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который произошёл в 2017 году.
На недоумённые вопросы знакомых, просто любопытных и корреспондента «КП» она отвечает с таким же недоумением, лишь пожимая плечами.
Виталина также рассказала, что беременность и роды проходили на удивление легко и спокойно. В одной из столичных клиник ей было вполне спокойно и комфортно.
По словам Виталины, она не хочет перекладывать заботы о ребёнке на няню и старается сама заботиться и ухаживать за новорожденной малышкой. Имя для девочки Цымбалюк-Романовская ещё не выбрала, продолжает рассматривать несколько вариантов. Долго в декрете пианистка находиться не планирует. Скоро придётся выходить на работу, ведь у неё нет мужа, который бы содержал их с дочерью. Артистка так и не рассекретила имя отца девочки, заявив, что будет растить и воспитывать её одна.
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«Ну а какой смысл бояться? Дело ведь не в возрасте, а в желании», — говорит молодая мама.
Виталина также рассказала, что беременность и роды проходили на удивление легко и спокойно. В одной из столичных клиник ей было вполне спокойно и комфортно.
«Я провела там шесть дней. Думала, честно говоря, что будет сложнее, но меня очень хорошо подготовили», — отметила женщина.
По словам Виталины, она не хочет перекладывать заботы о ребёнке на няню и старается сама заботиться и ухаживать за новорожденной малышкой. Имя для девочки Цымбалюк-Романовская ещё не выбрала, продолжает рассматривать несколько вариантов. Долго в декрете пианистка находиться не планирует. Скоро придётся выходить на работу, ведь у неё нет мужа, который бы содержал их с дочерью. Артистка так и не рассекретила имя отца девочки, заявив, что будет растить и воспитывать её одна.
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Александр Бойцов