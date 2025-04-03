«Было бы желание»: Бывшая жена Джигарханяна 46-летняя Виталина неделю провела в роддоме после рождения дочери

В СМИ говорят, что Филипп Киркоров тяжело переживает смерть отца и страдает за закрытыми дверями своего дома. Знакомые артиста обратили внимание на то, что он исхудал и стал выглядеть болезненно. Бывшая помощница Киркорова отметила, что тот так горюет по отцу, что отказывается от еды.