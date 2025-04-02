Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Бывшая жена Армена Джигарханяна все девять месяцев скрывала беременность. О положении 46-летней Виталины Цымбалюк-Романовской знали только самые близкие.
Пианистка более 18 лет прожила с актёром, однако паре не удалось родить ребёнка. Мечта Виталины стать мамой исполнилась уже после развода с народным артистом СССР и его смерти.
5 марта Цымбалюк-Романовская родила дочь, а сообщила эту новость только спустя месяц. К большому удивлению, слухи о её положении не просочились в СМИ. Она благодарна тому узкому кругу посвящённых в её тайну людей за то, что не выдали её секрет.
Артистка далека от сферы шоу-бизнеса и не посещает светские мероприятия. Однако она поддерживает общение с эпатажным Прохором Шаляпиным. Одно время им даже приписывали роман. Певец был одним из тех, кто знал о беременности подруги и преданно хранил молчание.
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5 марта Цымбалюк-Романовская родила дочь, а сообщила эту новость только спустя месяц. К большому удивлению, слухи о её положении не просочились в СМИ. Она благодарна тому узкому кругу посвящённых в её тайну людей за то, что не выдали её секрет.
Артистка далека от сферы шоу-бизнеса и не посещает светские мероприятия. Однако она поддерживает общение с эпатажным Прохором Шаляпиным. Одно время им даже приписывали роман. Певец был одним из тех, кто знал о беременности подруги и преданно хранил молчание.
«Хочу поблагодарить всех своих друзей и врачей, которые всё это время хранили интригу и не рассказали представителям прессы о моём положении. Кстати, меня очень поддерживал Прохор Шаляпин, спасибо ему за это большое», – отметила Виталина в беседе с ОСН.Цымбалюк-Романовская не раскрывает имени новорождённой, а также личность её отца. При этом она призналась, что не замужем и пока не собирается связывать себя узами брака.
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Анастасия Чинкова