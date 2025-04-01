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«Было тревожно»: бывшая жена Джигарханяна рассказала о своих родах в 46 лет

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что родила естественным путем в 46 лет
Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила естественным путем в 46 лет. Подробностями она поделилась с порталом Woman.ru. Женщина подчеркнула, что ее образ жизни практически не изменился, а беременность прошла легко. Тем не менее вопросы были.
«Для меня это первый раз, было много вопросов и тревожно, но все прошло хорошо. Рожала естественно», — поделилась Цымбалюк-Романовская.
Стало известно, что знаменитость родила в начале марта, но положение свое не афишировала. По ее словам, все девять месяцев никто ничего не знал. Виталина Цымбалюк-Романовская работала на протяжении всей беременности и занималась ремонтом. При этом она ограничила посещение светских мероприятий.

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«Возможно, ты станешь бабушкой»: сын-подросток Погребняк шокировал ее
17-летний сын Марии Погребняк Артем заявил ей, что она скоро станет бабушкой
01 апреля 2025, 16:34

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Сын блогера Марии Погребняк 17-летний Артем заявил ей, что она скоро может стать бабушкой.
«Привет, надо встретиться. Как-то сказать не удается. Возможно, ты станешь бабушкой уже скоро. Что поделать, уже как есть, так есть», — написал молодой человек.
Экс-супруга Павла Погребняка ответила, что им нужно встретиться.

«Ладно, не торопись, дети же радость. С первым апреля», — ответил Артем.
После подружка Ольги Бузовой облегченно вздохнула, добавив, что не против стать бабушкой. Стоит отметить, что Мария Погребняк следит за собой, посещает спортзал и следит за питанием, а еще занимается падел-теннисом. Перед этим Мария Погребняк сделала скандальное заявление о мужчинах.

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Экс-супруга Дмитрия Нагиева рассказала, как любовница увела его из семьи
Бывшая жена Нагиева вспомнила, как его любовница звонила и молчала в трубку
01 апреля 2025, 16:17

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Бывшая жена Дмитрия Нагиева Алиса Шер рассказала, как любовница увела его из семьи, пишет Telegram-канал «Светский хроник».
По ее словам, Нагиев заинтересовался сотрудницей одной радиостанции, которая всеми силами пыталась увести мужчину из семьи. Она даже звонила по утрам и молчала в трубку. Алиса очень злилась.

«Меня, конечно, все это раздражало до сумасшествия: хотелось схватить ее за волосы и стукнуть о диджейский пульт. Но я отрывалась на Диме. Как-то в одно из поздних его возвращений — точно знаю, что от нее! — я позволила себе выяснение отношений», — вспоминает Шер.

Тогда Нагиев ей заявил, что ему нравится эта девушка, после чего супруга вцепилась ему в волосы и попыталась вытащить из квартиры, сломав при этом себе палец.

Шер также добавила, что Нагиев всегда интересовался женщинами с безупречным макияжем, в чулках и туфлях на высоких каблуках.
После развода Алиса написала книгу-откровение о жизни с Нагиевым.

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Дети на него похожи: продюсер раскрыл тайну отношений Стоцкой и Киркорова
Продюсер Дворцов: слухи об отношениях Киркорова и Стоцкой фейк и миф
01 апреля 2025, 16:02

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Слухи об отношениях певца Филиппа Киркорова с певицей Анастасией Стоцкой — фейк и миф, рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов.
«Это миф, фейк, потому что у Филиппа другие взгляды. Возможно, это был просто какой-то пиар-роман или какая-то договоренность, если отношения и были», — сказал собеседник.
Дворцов добавил, что хоть Стоцкой и не видно на мероприятиях, ее гонорар начинается от 1,5 миллионов рублей, и работы хватает. В частности, женщина выступает в театральных мюзиклах и радует фанатов. При этом звезда отечественного шоубиза ушла в тень. Ходят многолетние слухи о том, что дети Стоцкой похожи на исполнителя хита «Просто подари».

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«Я встретила его»: Ирина Безрукова намекнула на новый роман
Ирина Безрукова намекнула на новый роман
01 апреля 2025, 15:54

Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)

Актриса театра и кино Ирина Безрукова опубликовала снимок с мужчиной, но закрыла его голову огромным сердцем. Подписчики решили, что у женщины новый роман.
«Решила поделиться с вами новостью. Я встретила его. Это мой любимый. Если пост наберет пять тысяч лайков, расскажу, кто это», — написала Безрукова в своем Telegram-канале.
Ирина Безрукова (Фото: Telegram @bezrukova_telegram)
Подписчики выразили надежду на то, что женщине наконец-то посчастливилось встретить достойного мужчину, которого она заслуживает. Однако нашлись и те, кто принял пост за первоапрельскую шутку.

Ирина была замужем два раза: с Игорем Ливановым и Сергеем Безруковым. После разрыва с последним в 2015 году актриса так и не смогла наладить свою личную жизнь.

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«Расколола всё нафиг»: Анна Асти, молодая невеста Лепса и другие звезды, чье лицо изменили хирурги
01 апреля 2025, 15:53

Аврора Киба (Фото: Instagram*@avrorakiba)

В современном мире многие знаменитости стремятся поддерживать свою молодость и красоту с помощью пластической хирургии. Отечественный шоу-бизнес не исключение.
Некоторые из них стремятся сохранить молодость и свежесть образа, другие — исправить какие-то особенности внешности, которые считают недостатками. О звездах, не скрывающих изменения с помощью пластического хирурга, расскажет «Радио 1».

Кети Топурия


Кети Топурия (Фото: Instagram*@keti_one_official)

Солистка группы «А-Студио» всегда открыто говорила о том, что ей не нравится форма носа, и в 2005 году она решилась на операцию по его изменению. Стремление к совершенству не обошлось для Топурии без трудностей. Первый врач провёл операцию не лучшим образом и у Кэти возникли проблемы с дыханием.

Певице пришлось перенести операцию повторно. Несмотря на все сложности, итог превзошёл все ожидания: нос стал не только более изящным, но и визуально более гармоничным.

«Я сделала эту ринопластику и меня это только в лучшую сторону изменило. Я никогда это не скрывала», — рассказала певица на YouTube-канале «Макарена».

Лолита Милявская


Лолита Милявская (Фото: Instagram*@lolitamilyavskaya)

Лолита часто рассказывает журналистам, что не чувствует себя на свой возраст и выглядит гораздо моложе. Она не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, делала подтяжку век и подбородка, ведь её профессия требует безупречного внешнего вида.

«Есть величайшие французские актрисы, которые никогда не делали ничего. И они говорят, что мы хотим достойно стареть так, как есть. Я из тех, кто подрезал подбородок, потому что он провисает от вокала. В том числе мышцы слабеют. И раз в семь или восемь лет — это глаза. Потому что от ежедневного макияжа у тебя просто оттопыриваются веки», — делилась певица на в программе «Светская хроника» на «Пятом канале».

Екатерина Варнава


Екатерина Варнава (Фото: Instagram*@kativarnava)

Ведущая долгое время испытывала неуверенность в себе из-за своей внешности. Однако теперь Екатерина полностью удовлетворена собой. В интервью Насте Ивлеевой Екатерина рассказала о любви к пластике. По мнению юмористки, внешность, которую она сейчас имеет – результат хорошего заработка и стремления к совершенству. На вопрос сколько было операций Варнава ответила:

«Их было много! Зарабатывать я начала рано, потому что операции стоят денег. Но я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, все равно рано или поздно возраст возьмет свое».

Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене

Анна Асти


Анна Асти (Фото: Instagram*@asti)

Экс-участница коллектива Artik & Asti не делает тайны из того, что в стремлении достичь идеала внешности она готова на радикальные меры. Певица обратилась за помощью к профессионалам, которые помогли ей избавиться от проблем на лице. В результате она скорректировала форму носа, изменила линию бровей. Однако больше всего сложностей возникло с губами.

«Губешки сто раз, верхнюю, пока не сделали естественную, альтеру, массажи, углы челюсти, чтобы избавиться от подбородка. Но они потом поплыли, и стало еще хуже, так что я сейчас на минималках: расколола всё нафиг, кроме губ», — писала звезда в Instagram*.

В 2018 году Анна решила изменить фигуру. В результате её талия стала более тонкой, а ягодицы — более округлыми. Анна отметила, что все изменения были естественными и достигнуты за счёт перераспределения жировых отложений на животе и руках.

Аврора Киба


Аврора Киба (Фото: Instagram*@avrorakiba)

Возлюбленная Григория Лепса в социальных сетях активно делилась с подписчиками новыми изменениями на лице. Девушка решилась на операцию по коррекции формы носа. Она долго уговаривала родителей, и в день своего совершеннолетия получила долгожданный подарок — операцию.

«Я лично не трогала свою форму носа, а лишь убрала горбинку — врач просто топ. Ни одного синяка, ни сильного отека — да, первый месяц отек чувствовался, но маска мне очень помогла», — писала Киба в соцсетях.

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