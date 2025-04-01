«Было тревожно»: бывшая жена Джигарханяна рассказала о своих родах в 46 лет

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила естественным путем в 46 лет. Подробностями она поделилась с порталом Woman.ru. Женщина подчеркнула, что ее образ жизни практически не изменился, а беременность прошла легко. Тем не менее вопросы были.
«Для меня это первый раз, было много вопросов и тревожно, но все прошло хорошо. Рожала естественно», — поделилась Цымбалюк-Романовская.Стало известно, что знаменитость родила в начале марта, но положение свое не афишировала. По ее словам, все девять месяцев никто ничего не знал. Виталина Цымбалюк-Романовская работала на протяжении всей беременности и занималась ремонтом. При этом она ограничила посещение светских мероприятий.
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