Джигарханян – отец после смерти? Загадка материнства Цымбалюк-Романовской и замороженные яйцеклетки

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, недавно поделилась радостной новостью — она впервые стала матерью.
Несмотря на то что рождение ребенка было ее давней мечтой, Виталина тщательно скрывала беременность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Причины сокрытия беременностиВ интервью артистка объяснила, что не хотела превращать свою личную жизнь в шоу, особенно после шумного развода с Джигарханяном.
«Мне хватило шумихи и кривотолков во время развода. Я благодарна врачам и друзьям, которые поддерживали меня и не разгласили эту информацию», — отметила она.
Мечта о материнствеЦымбалюк-Романовская поделилась, что рождение дочери стало для нее важным событием.
«За год я исполнила две давние мечты: переехала в новую квартиру и родила дочь», — рассказала она, подчеркивая, что для нее важнее всего спокойствие и отсутствие конфликтов.
Личность отца ребенкаПианистка не раскрыла личность отца своего ребенка и предпочла сосредоточиться на своей новой жизни.
«Лучшим отцом для меня всегда будет мой папа», — отметила она, добавив, что не намерена делить свою жизнь с кем-либо.
БракЦымбалюк-Романовская была замужем за Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год. После его смерти в 2020 году модель Алена Кравец рассказала, что слухи утверждают, будто Джигарханян замораживал свою сперму в элитном центре планирования семьи, однако клиника не подтвердила эту информацию из-за медицинской тайны. Бывшая супруга артиста не комментировала эти слухи.
Фото: iStock/Svitlana Hulko
Слухи о прошломПосле развода с Джигарханяном вокруг Цымбалюк-Романовской возникли слухи о ее романе с певцом Прохором Шаляпиным. Однако сама артистка объяснила, что эти отношения были лишь пиар-ходом. Она призналась, что это не была срежиссированная история, и отметила, что была утомлена негативом, поэтому Прохор стал для нее хорошим партнером по телешоу.
Новая любовьВ начале 2023 года Виталина сообщила о появлении нового избранника, однако его личность оставила в секрете. Артистка также опровергла слухи о романе с певцом Дмитрием Нестеровым и подчеркнула, что больше не планирует выходить замуж.
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Дарья Осипова