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«Было круче»: Ольга Серябкина сравнила Олимпиады в Сочи и Ванкувере

Олимпиада в Сочи понравилась Ольге Серябкиной больше, чем Игры в Ванкувере
Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина поделилась воспоминаниями о зимних Олимпийских играх, которые ей довелось посетить. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



После выступления на сцене «VK Музыка» в рамках VK Fest певица призналась, что считает Олимпиаду 2014 года в Сочи одной из самых ярких и масштабных спортивных событий, на которых ей удалось побывать.

Артистка отметила, что ей есть с чем сравнивать: ранее она была и на зимней Олимпиаде в канадском Ванкувере. Однако, по её словам, российские Игры оставили гораздо более сильные впечатления.

«Всё, что проходит в России, всегда делается с большим размахом, с душой. Россия умеет очень круто встречать, и всё очень масштабно. Я была на Олимпиаде ещё в Ванкувере, на зимней, в Сочи тоже была зимняя Олимпиада — есть с чем сравнить. В Сочи было круче, чем в Ванкувере», — рассказала Серябкина.
Певица подчеркнула, что особенно запомнила атмосферу праздника, высокий уровень организации и гостеприимство. По её мнению, масштаб и эмоциональная составляющая Олимпиады в Сочи сделали её по-настоящему особенным событием, которое до сих пор вызывает у неё тёплые воспоминания.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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