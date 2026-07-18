«Было круче»: Ольга Серябкина сравнила Олимпиады в Сочи и Ванкувере

18 июля 2026, 20:08

Олимпиада в Сочи понравилась Ольге Серябкиной больше, чем Игры в Ванкувере

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина поделилась воспоминаниями о зимних Олимпийских играх, которые ей довелось посетить. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





После выступления на сцене «VK Музыка» в рамках VK Fest певица призналась, что считает Олимпиаду 2014 года в Сочи одной из самых ярких и масштабных спортивных событий, на которых ей удалось побывать.



Артистка отметила, что ей есть с чем сравнивать: ранее она была и на зимней Олимпиаде в канадском Ванкувере. Однако, по её словам, российские Игры оставили гораздо более сильные впечатления.





«Всё, что проходит в России, всегда делается с большим размахом, с душой. Россия умеет очень круто встречать, и всё очень масштабно. Я была на Олимпиаде ещё в Ванкувере, на зимней, в Сочи тоже была зимняя Олимпиада — есть с чем сравнить. В Сочи было круче, чем в Ванкувере», — рассказала Серябкина.