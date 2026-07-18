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«Это разрушающее чувство»: Ева Смирнова высказалась о конкуренции среди юных актрис

13-летняя актриса Ева Смирнова призналась, что не завидует коллегам
Ева Смирнова (Фото: Instagram* / @evasmirnova.rf)

13-летняя актриса Ева Смирнова рассказала на VK Fest, что не воспринимает других юных артисток как соперниц. Об этом сообщает Super.



По её мнению, конкуренция в профессии не приносит пользы, ведь каждый актёр уникален.

«Для меня нет конкурентности. Это разрушающее чувство. С каждой актрисой моего возраста мы абсолютно разные. Нет ни одной похожей на меня. Мы все уникальны, у каждого свой эмоциональный спектр, каждый играет роли по-разному», — поделилась Ева.
Смирнова отметила, что спокойно относится к ситуациям, когда роль достаётся другой исполнительнице. Вместо зависти она предпочитает искренне поддерживать коллег.

«Ну, взяли и взяли её. Я скажу: "Ой, здорово, я тоже на этот проект пробовалась. Желаю тебе удачи. Если захочешь, расскажешь потом, как прошли съёмки"», — рассказала актриса.
По словам Евы, с большинством актрис своего возраста она поддерживает хорошие отношения, а иногда и дружит, поэтому поводов для соперничества между ними практически не возникает.

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