«Это разрушающее чувство»: Ева Смирнова высказалась о конкуренции среди юных актрис

18 июля 2026, 18:39

13-летняя актриса Ева Смирнова призналась, что не завидует коллегам

Ева Смирнова (Фото: Instagram* / @evasmirnova.rf)

13-летняя актриса Ева Смирнова рассказала на VK Fest, что не воспринимает других юных артисток как соперниц. Об этом сообщает Super.





По её мнению, конкуренция в профессии не приносит пользы, ведь каждый актёр уникален.





«Для меня нет конкурентности. Это разрушающее чувство. С каждой актрисой моего возраста мы абсолютно разные. Нет ни одной похожей на меня. Мы все уникальны, у каждого свой эмоциональный спектр, каждый играет роли по-разному», — поделилась Ева.

«Ну, взяли и взяли её. Я скажу: "Ой, здорово, я тоже на этот проект пробовалась. Желаю тебе удачи. Если захочешь, расскажешь потом, как прошли съёмки"», — рассказала актриса.